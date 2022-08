„Man muss sich vertrauen können“

Zur Eisernen Hochzeit gratulierten Bürgermeister Robert Wenking und die stellvertretende Landrätin, Gisela Köster, am Mittwochvormittag dem Jubelpaar Gisela und Willi Roters. Die beiden haben sich auf einem Katharinen-Schützenfest in Horstmar kennengelernt. Danach führten ihre Wege oftmals von Horstmar nach Laer oder umgekehrt.

Seit 65 Jahren gehen sie gemeinsam durch dick und dünn. Ob Glück oder Leid, Gisela und Wilhelm Roters, der meistens Willi genannt wird, haben stets alles miteinander geteilt und die Herausforderungen ihres Lebens als Duo gemeistert. Gestern konnten die Eheleute, die an der Berliner Straße 31 leben, ihre Eiserne Hochzeit feiern. Zu den ersten Gratulanten am Vormittag gehörten Sohn Udo und seine Frau Martina, die den Eltern beziehungsweise Schwiegereltern beim Empfang und der Bewirtung der Gäste halfen.

Als Ehrengast fand sich auch Gisela Köster ein. Die stellvertretende Landrätin überbrachte nicht nur die Grüße des Landrates Dr. Martin Sommer, sondern auch die des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Zudem hatte sie einen Geschenkkarton „Münsterländer Botschaften“ und einen Blumenstrauß im Gepäck.

„Ich war schon zum 50- und 60-jährigen Ehejubiläum da“, freute sich Bürgermeister Wenking, der Blumen und ein Geschenk im Namen der Stadt Horstmar und des Rates überreichte, über das Wiedersehen mit den Roters. „Zum 70. kannst du gerne wiederkommen“, witzelte der Jubelbräutigam, der in Horstmar geboren worden ist.

Seine Zukünftige lernte der heute 86-Jährige auf dem heimischen Schützenfest der Katharinen kennen. Die junge Frau stammte aus Laer und war damals mit einer Freundin in die Burgmannstadt gekommen. Nach der ersten viel versprechenden Begegnung führten die Wege oftmals von Horstmar nach Laer oder umgekehrt. „Zu Fuß haben wir rund eine Stunde gebraucht“, erinnern sich die Eheleute noch heute, dass die fünf Kilometer lange Strecke kein Hindernis war, sich möglichst oft zu sehen und bald zu verloben.

1957 wurde standesamtlich geheiratet und zwei Jahre später folgte die kirchliche Trauung in der Pfarrkirche St. Bartholomäus im benachbarten Ewaldidorf. Die heute 84-Jährige war damals noch in der Laerer Textilfabrik Möllers beschäftigt und ihr Mann arbeitete als Maurer. Nach vier Jahren in einer Wohnung im „Lütken Esch“ (heute Schulstraße) bezogen die Eheleute ihr eigenes Haus an der Berliner Straße. Dort komplettierte Sohn Udo die kleine Familie. Während sein Vater gerne Fußball spielte, widmete sich seine Mutter gerne dem schönen Garten. „Heute geht das wegen meiner Hüftoperation nicht mehr“, bedauert die dreifache Großmutter und vierfache Uroma. Sie und ihr Mann sind froh, dass sie sich trotz mancher gesundheitlicher Probleme noch haben und gegenseitig unterstützen können.

„Man muss sich vertrauen können“, nennt die Jubiläumsbraut das Rezept für eine lange, glückliche Beziehung. Eine Erkenntnis, die ihr Mann und die Gäste unterschreiben würden.