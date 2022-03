Massenweise Corona-Masken

Erfreulich viele Kinder beteiligten sich an der Aktion „Saubere Landschaft“, zu der am Samstag im Horstmarer Ortsteil Leer eingeladen wurde. In bewährter Manier übernahm CDU-Vorsitzender Ludger Hummert die Regie über die bereits 28. Aktion, die von Sonnenschein begleitet wurde. Unterstützt wurde er von zahlreichen Gruppierungen sowie Helferinnen und Helfern.

Mit sehr großer Beteiligung fand am Samstag die 28. Müllaktion in Leer statt. War es das schöne Wetter, das Gemeinschaftserlebnis oder einfach der Gedanke, etwas Gutes für die Natur tun zu wollen? Wahrscheinlich trifft alles als Motivation für die gute Resonanz zu.

Es waren beinahe 50 Personen aus jeder Generation gekommen. Dazu gehörten auch viele Familien, wie beispielsweise Michael und Christina Raue, die mit ihren Kindern Matz, Carl und Thies dabei waren. „Ich bin begeistert von den vielen Kindern, die heute mitmachen“, freute sich der Leerer CDU-Vorsitzende Ludger Hummert. Der Grund sei wohl das größere Umweltbewusstsein, das schon im Elternhaus, aber auch im Kindergarten und in der Schule vermittelt werde.

Alle Beteiligten waren der Meinung, dass der in der Umwelt abgeladene Müll in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Dennoch war es erstaunlich, was die Helferinnen und Helfer alles fanden. Dazu gehörten massenweise Corona-Schutzmasken, aber auch Plastiksäcke mit Müll, Autoreifen und ein Motorradhelm lagen herum, abgesehen von den vielen Zigarettenkippen an den Bushaltestellen. Noah Roters fand sogar ein Kruzifix.

Ärgerlich war Chris Große Kleimann, der mit Trecker und Sammlern in Richtung Schöppinger Berg unterwegs war. Er monierte den Grünabfall, der immer wieder am Seitengraben in Richtung Denkler/Budde abgeladen wird. „Es ist unverständlich, denn man kann alles am städtischen Wertstoffhof kostenlos abladen“, lautete sein Kommentar. Besonders viel Müll fand er mit seiner Truppe an den Windrädern am Schöppinger Berg.

Ludger Hummert hat in all den 28 Jahren die Säuberungsaktion organisiert. Sie sei inzwischen zum Selbstläufer geworden, er könne sich auf seine Gruppen verlassen. Das seien zunächst einmal die Mitglieder des Leerer Hegeringes und die Landwirte, die wie immer Trecker und Anhänger zur Verfügung stellten. In diesem Jahr waren es fünf landwirtschaftliche Gefährte. Mit dabei sind auch immer die Jugendfeuerwehr und die Kolpingsfamilie. Auch der Kindergarten von Ss. Cosmas und Damian beteiligte sich. Der Hauptorganisator stattete die Helfer mit Arbeitshandschuhen aus. Nach der Aktion, die insgesamt drei Stunden dauerte, erwartete die Teilnehmenden eine kleine Stärkung. Petra Raus hatte 70 Würstchen und die dazu notwendigen Brötchen besorgt, die im wahrsten Sinne des Wortes weg gingen wie warme Semmeln. Die Aktion wurde von der Sparkasse gesponsert.