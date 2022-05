Matthias und Roswitha Telgmann regieren in der Alst

Mit dem 76. Schuss holte Matthias Telgmann den Rest des hölzernen Vogels von der Stange – damit ist er der neue Schützenkönig in der Alst. Telgmann regiert mit seiner Ehefrau Roswitha.

Der Schützenverein Alst eröffnete den diesjährigen Reigen der Schützenfeste im Ortsteil Leer. Auf der Anlage am Hof Hille ermittelten die Schützen ihren neuen König. Mit dem 76. Schuss holte Matthias Telgmann den Rest des hölzernen Vogels von der Stange. Er erwählte sich seine Ehefrau Roswitha zur Königin. Damit endete die Regentschaft von Georg Tauber und Sarah Lütke Vorspohl, die seit dem Jahr 2019 über die Alst regierten. Gefeiert wurde im Festzelt am Vereinslokal Meis-Gratz. Beim Königsball am Samstagabend mit der Liveband „Impress Partyband“ nahmen auch Abordnungen der heimischen Schützenvereine teil.