Mühlentag lockt viele Besucher

Gute besucht war der Mühlentag in Leer, zu dem der örtliche Mühlen- und Heimatverein am Pfingstmontag eingeladen hatte. Nach der zweijährigen coronabedingten Zwangspause genossen die Besucherinnen und Besucher ihr Wiedersehen. Für den Nachwuchs drehte sich das Kinderkarussell. Neben den Mühlen und dem Müllerkotten lockte das Treckerveteranentreffen von Ludger Hummert.

Für den Nachwuchs drehte sich das Kinderkarussell der Ostendorfer (oben l.). Gemütlich ging es auf der Obstwiese am Müllerkotten zu (oben r.).

Die Helferinnen und Helfer hatten in der herrlichen Natur des Obstgartens an Wennings Müllerkotten ein schönes Ambiente geschaffen. Zudem sorgten sie mit Kaffee, Eis, Grillwürstchen und Pommes frites sowie entsprechenden Kaltgetränken den ganzen Tag bei schönem Wetter für das leibliche Wohl der Gäste.

An Schmeddings Doppelmühlen-Anlage, an Wennings Wassermühle und am Müllerkotten fanden sich den ganzen Tag über viele Interessierte ein. Darunter befanden sich vor allem fachlich Interessierte aus der näheren und weiteren Umgebung und Familien mit kleineren Kindern.

Auch der Nachwuchs kam voll auf seine Kosten, denn am Müllerkotten lief den ganzen Tag über kostenlos das Ostendorfer Kinderkarussell. Auf der Wiese gegenüber der Hofeinfahrt neben den frei laufenden Legehennen hatten sich im Laufe des Tages rund 70 Treckerveteranen eingefunden, vor allem aus den nordöstlichen Orten des Kreises Borken. Ludger Hummert hatte nämlich seine Treckerveteranen-Freunde zum Treffen am Mühlentag in Leer eingeladen.

Insgesamt war es eine gut besuchte harmonisch-gemütliche Veranstaltung, bei der zahlreiche Vereinsmitglieder – unterstützt von Dörfer und Ostendorfer Schützenbrüdern engagiert aktiv waren und für Abwechslung sorgten.