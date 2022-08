Nach 30 Jahren Kampf ist die Dorfstraße endlich erneuert

Mit einem Fest für alle wird am kommenden Samstag und Sonntag (27./28. August) die renovierte Dorfstraße eingeweiht. Mit der Renovierung geht ein langgehegter Wunsch der Leerer Bürgerinnen und Bürger in Erfüllung, der erstmals vor beinahe 30 Jahren von der örtlichen CDU vorgetragen worden war. Diese hatte damals einen entsprechenden Antrag gestellt und damit die Initialzündung überhaupt gegeben.

Die Leerer CDU – und insbesondere deren Vorsitzender Ludger Hummert – ließen nicht locker und brachten das Thema immer wieder auf die Tagesordnung. Im Jahr 2009 war es dann soweit, dass der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur ein Planungskonzept für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Leer erstellte. Dieses wurde der Bevölkerung und insbesondere den Anliegern in einer öffentlichen Versammlung dargestellt.

Seit 30 Jahren ein Thema

Schwachpunkte sahen die Planer damals in der Gestaltung des Ortskernes und in der Gestaltung der Bürgersteige und Straßeneinmündungen in die Dorfstraße. Es regten sich die Bedenken der unmittelbar betroffenen Anlieger. „Ich habe nichts dagegen, wenn es schön wird. Aber es entstehen für die Anlieger Kosten und da hört die Begeisterung auf“, argumentiert damals ein Anwohner.

Natürlich vernahmen auch die politischen Vertreter der Stadt Horstmar diese Bedenken. Ludger Hummert regte in einer Bau- und Planungsausschusssitzung an, die vorgesehenen Maßnahmen zu konkretisieren und insbesondere kostenmäßig darzustellen. Erst dann könne man den Betroffenen die berechtigte Frage nach einer Kostenbeteiligung vermitteln.

Fördertöpfe

Einig war man sich darin, alle nur möglichen Fördertöpfe anzuzapfen. Bürgermeister Robert Wenking wies darauf hin, dass die Vor­aussetzungen für den Einsatz von Städteförderungsmitteln ein städtebauliches Entwicklungskonzept sei. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat am 14. Juni 2012 einstimmig beschlossen, dem Architekturbüro Wolters den Auftrag zur Erstellung eines integrierten Handlungskonzeptes vom Dorf Leer zu erstellen. Die Finanzierung konnte später sichergestellt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund eine Million Euro. Die Stadt hat vom Landesbaubetrieb Straßenbau eine Zuweisung in Höhe von 100 000 Euro für die Sanierung der Fahrbahn erhalten. Für den Ausbau der Gehwege gab es aus einem Fördertopf des Landes eine Zuweisung in Höhe von 250 000 Euro. Eine Beteiligung der betroffenen Bürger an den Ausbaukosten der Gehwege fand nicht statt.

Tempo 30?

Bürgermeister Wenking hatte sich zur Klärung dieser Frage einen Rechtsbeistand eingeholt, um sich später nicht den Vorwurf einzuhandeln, er habe auf mögliche Einnahmen verzichtet. Die Arbeiten, die im Juni 2020 begonnen wurden, waren sehr umfangreich und umfassten neben Fahrbahn und Bürgersteigen auch die Verlegung von Wasserleitungen, Stromkabeln und Kanalanschlüssen. Sie wurden minimal beeinträchtigt, als Knochenreste gefunden und Archäologen im Auftrage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe Archäologie für Westfalen tätig wurden.

Jetzt hoffen die Bürger, die sich schon zu einer Protestdemonstration trafen, auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Ort auf 30 Stundenkilometer. Dazu wird wird es im September einen Behördentermin mit dem Bürgermeister, Vertretern des Kreises und des Landesbetriebes Straßenbau geben.