Neuer Wertstoffhof geht in Betrieb

Am 13. Dezember geht der neue Wertstoff in Betrieb. Die Anlage befindet sich auf einem 3200 Quadratmeter großen Grundstück „An der Wurth“.

Grundlegendes wird sich am 13. Dezember (Dienstag) für die Wertstoffbeseitigung in der Stadt Horstmar ändern. Der seit Jahren benutzte Wertstoffhof, der im Gewerbegebiet in der Nähe der Firma HPR auf einem Privatgrundstück angesiedelt wurde, wird aufgegeben. An seine Stelle tritt eine neue Anlage „An der Wurth“, die im Gewerbegebiet auf einer Grundstücksfläche von 3200 Quadratmetern errichtet worden ist. Diese ist über die Erschließungsstraße an der Gaststätte „Zum Lindenhof“ zu erreichen.