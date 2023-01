Neues Konzept für den Festsonntag

Am letzten Mai-Wochenende wird die Schützenbruderschaft St. Katharina ihr Schützenfest feiern. Bis dahin sind es zwar noch vier Monate, aber die traditionelle Veranstaltung war während der Generalversammlung am Samstagabend im Vereinsheim schon jetzt ein Thema. Speziell der Schützenfestsonntag liegt vielen Mitgliedern der Bruderschaft am Herzen. Sascha Kölking regte an, ein neues Konzept für diesen Tag zu erarbeiten, damit alle Schützenbrüder- und -schwestern sich speziell an diesem Sonntag mitgenommen fühlen. Ein Arbeitskreis soll nun gebildet werden, der Vorschläge erarbeiten wird.

