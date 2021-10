Neues Leben im alten Krankenhaus

Neues Leben soll endlich in das ehemalige Krankenhaus einziehen. So plant der Eigentümer der Immobilie „Stadtwall 2“ das Gebäude umfangreich umzubauen. Während der jüngsten Ratssitzung stellte das Büro Nenno Architektur aus Münster die Planungen vor.

Froh, dass sich in Sachen ehemaliges Krankenhaus endlich etwas tut, zeigte sich der Stadtrat während seiner jüngsten Sitzung. In dessen Verlauf stellte Philip Nenno vom gleichnamigen Architektur-Büro in Münster die Planungen zum Umbau vor. „Wir machen viele Umnutzungen. Das ist sogar unser Steckenpferd“, betonte der Architekt, der hoffte, an dieser Stelle ein Projekt zu schaffen, das den gesamten Ort stark erlebbar macht. „Ich habe mit Wehmut gesehen, wie das Ganze verfällt, und bin jetzt froh, dass ein Teil erhalten bleibt“, erklärte Grünen-Ratsherr Dr. Reinhard Stahl, der letzter Mieter des Objektes und rund 13 Jahre dort mit seiner Arztpraxis angesiedelt war.

Dass das frühere Hospital eine bewegte Geschichte mit mehreren Anbauten aus verschiedenen Epochen hinter hinter sich hat, machte der Planer deutlich. Wie er berichtete, stammt der Ursprungsbau aus dem Jahr 1891. Im Jahr 1905 sei das Gebäude mit der Kapelle hinzu gekommen. In den 30er Jahren sei der Dachgeschossausbau und 1949 die Erweiterungsbau der Leichenhalle erfolgt. 1961 folgte die Umgestaltung der Kapelle.

Im Jahr 1982 wurde das Krankenhaus geschlossen und es entstand ein Pflege- und Altenwohnheim an dessen Standort. Seitdem dessen Neubau fast nebenan in Betrieb gegangen ist, liegt der Gebäudekomplex, der nicht unter Denkmalschutz steht, brach. Das hat unter anderem auch dazu geführt, dass der Dachstuhl aus Holz und die Geschossflächen sehr verwittert sind. Das gelte auch für die alte Leichenhalle, die sehr marode und baufällig sei. „Im besten Fall können wir den Hauptteil von 1905 erhalten“, kündigte der Planer an, ein Ensemble und kein Flickwerk Schaffen zu wollen.

Man habe die Gebäude digitalisiert und dreidimensional aufgebaut, um zu zeigen, wie es funktionieren könnte. Als historisches Merkmal wolle man die alte Kapelle zweigeschossig mit Satteldach herausstellen. Sie sei ein besonderer Ort, in dem ein Café mit Terrasse entstehen soll, das alles beleben würde. Dafür müsse natürlich ein Betreiber gefunden werden.

Das besondere des Objektes sei, dass dieses zwei Adressen habe und einerseits vom Stadtwall und andererseits vom Bischofsweg erschlossen werden soll. Zwischen beiden würden ein Durchgang und Innenhöfe entstehen. Die alte Fassade und die Bleifenster sollten möglichst erhalten bleiben. Hingegen sei geplant, das alte Treppenhaus aus den 60er Jahren zurückzubauen

Als gut bezeichnete der Architekt die Zusammenarbeit mit den beteiligten Ämtern und Behörden, was die Arbeit erleichtere. Lobende Wort fand Philip Nenno auch für den Bauherrn, dem es nicht nur um den „schnöden Mammon“ ging. Vielmehr sei es ihm wichtig, dass die Substanz im Bestand erhalten bleibt und die Maßnahme, die für den Markt in Horstmar bestimmt ist, langfristig angelegt wird.

Auf dem Areal sollen in zwei Gebäuden, die jeweils einen Aufzug haben, insgesamt 34 Wohneinheiten entstehen, die barrierefrei und energetisch sehr hochwertig sind. Die Grundrisse der Wohnungen, die 25, 45 bis 50 oder 130 Quadratmeter groß sind, seien bewusst sehr heterogen gehalten, da man Familien, Senioren, Ehepaare und Singles ansprechen wolle.

Befragt nach der Stellplatzsituation räumte der Referent ein, dass es nur wenig Freiflächen dafür gäbe. Die Errichtung einer Tiefgarage würde die Grundidee konterkarieren. Draußen würden zwölf Stellflächen und im Parkdeck 15 entstehen. Dafür würde der Bauherr auf ein ganzes Sockelgeschoss verzichten. Es entstünden auch 14 Stellplätze für Fahrräder mit Ladestation für E-Bikes. Man hoffe, dass nicht alle Bewohner auf ein Auto angewiesen seien und es in dieser Hinsicht keinen Mangel gäbe.

„Ich würde mir wünschen, dass wir dort eine Lösung finden, die auch städtebaulich vertretbar ist“, meinte Bürgermeister Robert Wenking, dass das auch eine Sache des Mobilitätskonzeptes sei.

Und wie sieht der Zeitplan aus? Laut Planer sollen noch vor dem Winter die nicht erhaltenswerten Gebäudeteile abgerissen werden. Sobald der Bauantrag positiv beschieden ist, könnten die Bauarbeiten beginnen. Im optimalen Fall und wenn alles gut laufe, würden die Wohnungen im Sommer 2023 bezugsfähig sein.