Nicht nur Briefe und Pakete

Die CDU-Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking aus Steinfurt besucht regelmäßig die Burgmannstadt. Diesmal war die 45 Jahre alte Landespolitikerin in der frisch gestalteten Poststelle am Rathaus zu Gast und informierte sich über das vielfältige Angebot.

Im Rahmen ihres Aufenthaltes in der Burgmannstadt besuchte die CDU-Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking aus Steinfurt auch die frisch gestaltete Poststelle am Rathaus in Horstmar. Die Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses „Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ wurde von Jens Ahmann und den übrigen Mitarbeitern des Serviceteams der Event und Booking Agentur „Joe – Just Other Events“ begrüßt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoben ein neues Unternehmen aus der Taufe, das sich auf die Fotografie und Videografie spezialisiert hat. So produziert das Serviceteam der Event und Booking Agentur Imagefilme, Werbe- und Produktvideos, fotografiert auch bei Hochzeiten, Geburtstagen und für Firmen. Professionelle Luftaufnahmen sind ebenfalls im Angebot.

Mit der Wiedereröffnung der Poststelle verspricht sich Jens Ahmann eine bessere Kundenbindung und ein besseres Präsentieren seiner Produkte. Dazu gehören jetzt auch Bio-Weine oder Produkte einer Kornbrennerei aus Schöppingen. „Ich bin mit dem Start gut zufrieden“, sagte Jens Ahmann und erwähnte dabei auch die Annahme für eine Wäscherei.

Schulze Föcking war nicht nur überrascht vom Angebot in allen postalischen Angelegenheiten, sondern auch vom Weinangebot. Besonders gefielen ihr die fotografischen Arbeiten im Horstmar-Kalender und die Luftaufnahmen der Burgmannstadt sowie die Foto-Postkarten.