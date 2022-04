Nicht nur für Scooter geeignet

Seit vielen Jahren gehören Hüpfburgen zum Inventar vieler Veranstaltungen, um Kindern eine Attraktion zu bieten. Die Tagesmiete kann leicht 300 Euro übersteigen. Dagegen ist die Tagesmiete für den viel attraktivieren Pumptrack in Höhe von knapp 450 Euro ein Schnäppchen.

Dieser geschlossene Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen, der mit allen gängigen Rollsportgeräten befahren werden kann, ist auf dem Pausenhof der Astrid-Lindgren-Grundschule aufgebaut worden und kann noch bis kommenden Samstag (23. April) in der Zeit von 10 bis 18 Uhr von Kindern und Jugendlichen befahren werden.

Gesponsert wird die 15-tägige Miete des Pumptracks vom Kreisjugendamt (4000 Euro aus einem Förderprogramm), von der Fachschaft Gymnastik des TuS Germania Horstmar, der Kreissparkasse Steinfurt (500 Euro=, der Volksbank Laer-Ochtrup (500 Euro), der Schützenbruderschaft St. Katharina (500 Euro) und der Stadt Horstmar, „mit welchem Betrag muss die Politik noch entscheiden“, sagte Ratsmitglied Ludger Hummert, der sich in seiner Eigenschaft als Stellvertretender Bürgermeister das Treiben auf der eindrucksvollen Bahn anschaute. „Wir als Stadt haben uns sehr darüber gefreut, dass nicht nur die beiden Banken, sondern auch viele Vereine bereit waren, dieses Projekt finanziell und mit ehrenamtlichem Arbeitseinsatz zu stemmen. Denn das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Vor allem zur Osterzeit in der viele Familien in den Urlaub fahren“, ergänzte Hummert.

Henrike Hengstmann von der Volksbank, Werner Artmann von der Sparkasse und Uwe Hartman, stellvertretender Präsident der Katharinen, schauten sich das Spektakel auf dem Schulhof an. Alle lobten das Engagement von Britta Schmerling und federführend Melanie Brüggemann von der Fachschaft Gymnastik, die stets die Helmpflicht und die Sicherheitsvorschriften überwachten.