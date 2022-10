Niemals ohne Helm und Reflektoren

Das wäre auch etwas für uns, hat sich Karin Mollenhauer gedacht. Die Vorsitzende der Kfd Horstmar war so begeistert vom Pedelec-Training, das geschulte Kräfte der Polizei in Münster durchgeführt haben, dass sie das auch den älteren Mitgliedern vor Ort anbieten wollte. Ihre Mitstreiterin Gabriele Heese-Raestrup recherchierte und erfuhr dabei, dass die Polizei NRW dieses Angebot sogar gerne und kostenlos für Gruppen anbietet. In diesem Fall rückten die Polizeihauptkommissare Vera Spies und Markus Tappe zum Kindergarten St. Josef ans Drostenkämpchen in die Burgmannstadt aus.

Sicher nach Hause kommen

Die beiden Verkehrssicherheitsberater der Polizei Steinfurt berichteten, dass sie in ihrem langjährigen Wach- und Wechseldienst viel Schreckliches an Unfällen gesehen hätten. Viele der schweren Verletzungen oder sogar Todesfälle wären vermeidbar gewesen, wenn die Radler Helm getragen hätten, auch im Dunkeln erkennbar gewesen wären und alle sich an die Verkehrsregeln gehalten hätten, lautete die Erkenntnis des Duos, das zunächst einmal mit der Theorie begann.

Verkehrsregeln

„Unser Ziel ist es, dass Sie alle heile nach Hause kommen“, betonte Vera Spies. Die Radler müssten sich immer bewusst machen, dass sie mit dem Pedelec schneller unterwegs seien als nur mit reiner Muskelkraft. „Manchmal bekommt man einen Anschub von hinten, den man leider nicht immer gebrauchen kann“, gab die Verkehrs­sicherheitsberaterin zu bedenken, dass besondere Risiken für die Älteren bestehen, deren körperliche Fitness oftmals nicht mehr die Beste sei. Das mache sich in vielen Fällen auch durch schlechtes Sehen und Hören bemerkbar. Deswegen gelte es für diese Altersgruppe, besonders viel zu üben und immer und überall vorausschauend zu fahren.

Dass es ohne Helm gar nicht geht, machte ihr Kollege Markus Tappe den Frauen deutlich. Die 250 Gramm an der richtigen Stelle könnten helfen, Leben zu retten und schwere Schädelverletzungen zu vermeiden. Es müsse auch gar nicht das teuerste Exemplar sein. Hauptsache sei es, dass der Kopfschutz stets richtig sitzt und immer – auch für die kürzeste Strecke – aufgesetzt wird. Zudem sollte der Helm wegen Materialermüdungserscheinungen ab und an auch mal erneuert werden.

Helm tragen

„Sehen und gesehen werden“, laute ein weiteres Gebot. Das gelte besonders in der dunklen Jahreszeit, in der die Autofahrer mit nassen, vereisten und beschlagenen Scheiben zu kämpfen und wenig Sicht hätten. Dann sei es auch schon Gold wert, wenn Lichtbänder, Leuchtkragen und Reflektoren getragen würden.

Doch das alles hilft natürlich nichts, wenn man sich nicht an die Verkehrsregeln hält, die natürlich für alle gelten. Allerdings sind die Zweiräder meistens in der schwächeren Position, deswegen sollten sie auch immer mit den Fehlern der Autofahrer rechnen, so der Rat der Experten.

Fahrradsimulator

So entsprechend gebrieft, stiegen die Teilnehmerinnen erst mal auf den Simulator. Dabei bewiesen alle ein schnelles Reaktionsvermögen, wie die Fachleute anerkennend feststellten. Das machte Mut für den anschließenden Parcours auf dem Außengelände.

„Fahren Sie in einem kleinen Gang an“, riet Markus Tappe. Schließlich würde man den Pkw ja auch nicht im vierten Gang starten. Nachdem der Verkehrssicherheitsberater, der auch für das Gebiet Horstmar zuständig ist, eine Runde absolviert und zahlreiche Tipps gegeben hatte, folgten nacheinander die Frauen, die sich wacker schlugen und denen das Training Spaß machte.