Nur ein vorübergehender Hype?

Eine Entscheidung über den Bau einer Mountainbike-Strecke in Horstmar-Leer wurde im jüngsten Jugendausschuss noch nicht getroffen. Immer noch steht der Vorschlag, dafür ein Grundstück im Baugebiet „Im Lau III“ zur Verfügung zu stellen, im Raum. Mittel stehen dafür im Haushaltsplan bereit. Ob es zu einer Umsetzung kommt, soll in der nächsten Sitzung des Jugendausschusses entschieden werden.

Viel Redebedarf wird es in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur- und Heimatpflege geben, wenn es um die Errichtung einer Mountainbike-Strecke geht. Dieses Thema wurde in der jüngsten Sitzung des Fachausschusses nur am Rande diskutiert, obwohl eine gewisse Dringlichkeit für eine Entscheidung über den Bau einer Mountainbike-Strecke nicht von der Hand zu weisen war.

Haushalts- und Fördermittel

Schließlich datierte der Antrag von Jugendlichen aus dem Ortsteil Leer aus dem Jahre 2019. Mittel stehen dafür im Haushaltsplan der Stadt mit 38 000 Euro bereit. Es sollen Fördermittel aus dem Leader-Maßnahmenprogramm der Europäischen Union in Höhe von 24 700 Euro beantragt werden, informierte Horstmars Kämmerer Jochen Lindenbaum die Ausschussmitglieder. Der Eigenanteil für die Stadt betrage 13 300 Euro, ergänzte Lindenbaum. Die Verwaltung war 2019 gebeten worden, ein geeignetes Grundstück für die Strecke auszuwählen. Ein zunächst passendes Areal an Jannings Quelle fand keine Zustimmung aus dem Kreishaus. Naturschutzgründe sprachen gegen die Investition in diesem ökologisch wertvollen Gebiet (wir berichteten).

Rückblick

Der Ausschussvorsitzende Klaus Roters (SPD) hatte zwischenzeitlich eine Fläche an der Radbahn in der Nähe des Kunstrasenplatzes am Sportgelände in Horstmar ins Gespräch gebracht.

In der Sitzung des Fachausschusses im Oktober des vergangenen Jahres hatte Ausschussmitglied Andreas Schulte (CDU) mit einem Geländevorschlag in der Nähe des Baugebietes „Im Lau III“ überrascht. Hier stünde ein Platz zur Verfügung, der nicht in naher Zukunft bebaut werde, so Schulte. Er begründete seinen Vorschlag mit Synergieeffekten. Der Aushub der jetzt im Baugebiet errichteten Wohnhäuser könne für eine Rampe der Strecke genutzt werden. Man schaffe dadurch kostengünstig für eine Übergangszeit eine Lösung. Man müsse abwarten, ob es sich bei dem Begehren der Jugendlichen um einen vorübergehenden Hype und eine Modeerscheinung handele oder ob es ein dauerhaftes Interesse gebe.

Neuer Vorschlag

Andreas Schulte konkretisierte jetzt in der jüngsten Sitzung des Fachausschusses seinen Vorschlag: „Stellt mir Schüppen zur Verfügung, stellt Kaltgetränke bereit und sorgt für die Verpflegung mit Bratwürstchen, dann mache ich mich für die Realisierung stark.“

Im Ortsteil Leer sei das mit dem traditionsgemäßen ehrenamtlichen Engagement machbar, fügte er hinzu und verwies dabei auf die Arbeiten am Sportgelände. Genau über diesen Vorschlag und die weitere Machbarkeit des Anliegens der Jugendlichen soll in der nächsten Sitzung des Fachausschusses am 19. Mai (Donnerstag) beraten werden.