Personalfragen auf der Tagesordnung

Nachdem Carsten Hemsing (SPD) seinen Rücktritt aus dem Rat bekanntgegeben hat, benötigt Horstmar einen neuen zweiten stellvertretenden Bürgermeister oder eine neue zweite stellvertretende Bürgermeisterin. Diese Personalfrage ist in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause zu klären. Außerdem fordern die Grünen Transparenz in Sachen Flüchtlingskosten.

Im historischen Rahaus kommt der Stadtrat am Donnerstag zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen.

Auch der Stadtrat Horstmar muss vor der Sommerpause noch einmal ran, bevor sich die Lokalpolitikerinnen und -politiker in den Urlaub verabschieden können.

In der Sitzung am Donnerstag (15. Juni) stehen einige Personalentscheidungen auf der Tagesordnung. Außerdem wollen die Grünen von der Verwaltung aufgeschlüsselt bekommen, was konkret mit dem Geld aus verschiedenen Töpfen für die Unterbringung geflüchteter Menschen geschehen ist.

Wahlperiode bis 2025

Die Stadt Horstmar benötigt einen neuen zweiten stellvertretenden Bürgermeister oder eine neue zweite stellvertretende Bürgermeisterin, nachdem der im November 2020 für die Wahlperiode bis 2025 gewählte Carsten Hemsing (SPD) im vergangenen März die Niederlegung seines Ratsmandates sowie seines Amtes als zweiter stellvertretender Bürgermeister erklärt hatte. Erster Bürgermeister-Stellvertreter ist weiter Ludger Hummert.

Der oder die Nachfolgerin für den Rest der Wahlperiode ist ohne Aussprache in geheimer Abstimmung zu wählen. Wahlvorschläge können von Ratsfraktionen und -gruppen eingebracht werden. Mitwählen können auch jene Ratsmitglieder, die selbst als Kandidaten vorgeschlagen sind, zitiert die Verwaltung in ihrer Vorlage aus der NRW-Gemeindeordnung. Auch der Bürgermeister ist stimmberechtigt.

Flüchtlingsgipfel als Anlass

Den jüngsten „Flüchtlingsgipfel“ vom 10. Mai haben die Bündnisgrünen im Stadtrat zum Anlass genommen, mal nachzufragen, was genau mit den Zuwendungen von Bund, Land und Kreis für die Unterbringung von Flüchtlingen geschehen ist. In ihrer Anfrage rechnen die Grünen verschiedene Posten zusammen und kommen zu dem Fazit: „Demnach hat die Stadt Horstmar neben dem Finanzüberschuss aus 2022 und den weiteren Bundes- und Landesmitteln deutlich mehr als eine Million Euro an Zuwendungen für geflüchtete Menschen erhalten. Weitere Zuwendungen sind zu erwarten.“ Die Fraktion bittet um „eine detaillierte schriftliche Aufstellung der von Bund, Land und Kreis gezahlten Leistungen und insbesondere für welchen Zweck die Gelder verausgabt wurden.“

Weitere Themen der öffentlichen Ratssitzung sind unter anderem: Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022, Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses, Neubildung eines Wahlausschusses für die Kommunalwahl 2025, Neubesetzung von Ausschüssen (Ausscheiden des sachkundigen Bürgers Michael Raue, Nachfolger: Jens Rehaag), Beantragung von Fördergeldern aus dem Programm „Heimat-Preis 2023-2027“, Finanzzwischenbericht zum 30. Juni, Erwerb weiterer Geschäftsanteile an der SoLaer-Horstmar sowie Fragestunde und Mitteilungen.

Die Sitzung beginnt am Donnerstag (15. Juni) um 18 Uhr im Sitzungssaal des Historischen Rathauses an der Münsterstr. 1.