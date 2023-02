Plädoyer für neue Form des Fastens

Horstmar/Laer

Fasten kann viele Aspekte haben. Alkohol, Fleisch oder Süßes sind Verzichtsklassiker der Fastenzeit. Aber kommt es in den Wochen bis Ostern einfach nur darauf an, Dinge wegzulassen? Oder sollte man diese Zeit nicht eher in bereichernder Weise nutzen? Örtliche Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche legen ihre Sicht auf die Fastenzeit dar.