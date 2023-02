Platz für zwei DRK-Einsatzfahrzeuge

Die Sinnhaftigkeit des Neubaus einer Fahrzeughalle für zwei DRK-Einsatzfahrzeuge machte Bürgermeister Robert Wenking in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung, Klima und Mobilität deutlich. Dadurch könne die Schlagkraft der so erfolgreichen Sanitäter vor Ort zusätzlich erhöht werden. Die Fahrzeughalle soll auf dem Gelände des Bauhofes an der Warnsvelder Allee entstehen. Im Zusammenhang mit den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr entstehe hier ein Synergieeffekt. Geplant ist die Fahrzeughalle an den vorhandenen Schüttboxen.

