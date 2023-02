Politik will Unterkünfte unter die Lupe nehmen

Die Unterkunft für Geflüchtete am Borghorster Weg 1 in Horstmar soll ziemlich heruntergekommen sein. Darum drehte sich nun eine emotionale Diskussion verschiedener Lokalpolitiker. Diese wollen sich die Situation nun vor Ort anschauen. Zudem veröffentlichte die Stadtverwaltung aktuelle Flüchtlingszahlen.

Mit dem einstimmigen Beschluss, sich die Verhältnisse in der Unterkunft für Geflüchtete am Borghorster Weg 1 direkt vor Ort anzusehen, endete die umfangreiche Diskussion in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur- und Heimatpflege, die unter Vorsitz von Klaus Roters im Alten Rathaus stattfand. Der Ausschuss schloss sich damit dem Antrag von Dr. Dirk Klein-Bölting (Grüne) an.