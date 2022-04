Premiere wirkt als Besuchermagnet

Eine durchaus gelungene Premiere erlebte der erste Frühlingsmarkt am ehemaligen Bahnhof. Dorthin hatten die Organisatoren Norbert Wiechers, Ludger Hummert und Albert Krotoszynski am Wochenenden eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein strömten die Besucher.

Zu einem Zuschauermagnet entwickelte sich der erste Frühjahrsmarkt auf dem Gelände und im Gebäude des ehemaligen Bahnhofs am Wochenende in Horstmar. Viele der Besucher kamen auch aus den benachbarten Gemeinden. Zu ihnen gehörte beispielsweise Laers Bürgermeister Manfred Kluthe. Johannes Kluck, der ebenfalls im Ewaldidorf lebt, war mit seinen ukrainischen Freunden vor Ort. „Früher haben wir in den beiden Gemeinden um den Horstmarer Bahnhof beim Fußball gespielt, jetzt treffen wir uns hier in gemütlicher Runde“, freute er sich über die Gelegenheit zur Begegnung. Beeindruckt von der Schweine-Sammlung mit mehr als 1000 Exemplaren, zeigten sich die Besucher.

„Die Menschen sind froh, dass endlich wieder etwas vor Ort stattfindet“, meinte Bürgermeister Robert Wenking, der sich ebenfalls über das vielfältige Angebot informierte. Die Organisatoren Norbert Wiechers, Ludger Hummert und Albert Krotoszynski hätten viel geschaffen, lobte er das Engagement der drei Ruheständler. Ihre Ausstellung bezeichnete er als „rundherum gelungen“. Ähnlich sah das auch die auf Wahlkampf-Tour befindliche CDU-Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking.

Der Markt mit Erzeugnissen aus der Region bot wahrlich ein vielfältiges Angebot. Von der Rampe der Halle hatte man einen guten Überblick über das gesamte Areal. Die Technik war mit Fahrrädern, Rasenmähern und sogar Pkw vertreten.

Belagert waren auch stets Alberts Grillstube oder der Waffelstand. Wer wollte, konnte frisch gepressten Apfelsaft kosten oder Bienenhonig aus eigener Herstellung probieren. Verkaufsstände mit Holzschnitzereien, Deko-Artikeln verschiedenster Art oder Bilder rundeten das Angebot ab. Viel Trubel gab es auch am Stand, an dem man das Gewicht von Schweinen schätzen konnte. Dabei ging es nicht um lebendige Borstenviecher, sondern um kleine Plastikminiaturen. Drei davon konnte sich jeder aussuchen und dann schätzen.

Mit der Küchenwaage wurde das Gewicht ermittelt, es lag jeweils im Gramm-Bereich. Siegerin des Schätz-Wettbewerbs wurde Ruth Fraune aus Laer, die einen Frühstückskorb bekam.

Ein Anziehungspunkt für die Mädchen und Jungen war das Karussell des Schützenvereines Leer-Ostendorf. Wer wollte, konnte sich abseits des Trubels auch durch die Cafeteria mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. So endete dann am Sonntagabend nach zwei Tagen der erste Frühjahrsmarkt, begünstigt durch strahlenden Sonnenschein.