„Raserei muss ein Ende haben“

Beeindrucken: Rund 150 Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich in Leer an einer Demo um für Tempo 30 zu demonstrieren.

Zahlreiche Kinder und Erwachsene beteiligten sich am Samstag an der Demonstration. Sie fordern Tempo 30 in der Dorfmitte. „Hier sollte nicht nach Aktenlage entschieden werden“, meinte der CDU-Vorsitzende Ludger Hummert (kl. Foto l.).

Dem Landrat im Kreishaus Steinfurt müssen im Kreishaus die Ohren geklingelt haben. Aus mehr als 150 Kehlen klang es am vergangenen Samstag. „Wir wollen Tempo 30 auf der Dorfstraße.“ Es waren die Teilnehmer einer Demonstration, die so unüberhörbar riefen. Dazu hatten der Leerer CDU-Vorsitzende Ludger Hummert und sein Team in Verbindung mit den Elternvertretern des Kindergartens von Ss. Cosmas und Damian eingeladen.

Kindergarten

Man traf sich am Sportplatz, von wo aus sich der lange Zug in Richtung Kirchplatz in Begleitung der Polizei in Bewegung setzte. Bei der Kundgebung auf dem Kirchplatz, an der unter anderem Pfarrdechant Johannes Büll teilnahm, unterstrich Ludger Hummert die Notwendigkeit zu demonstrieren. Nach mehreren Versuchen sei es nicht gelungen, bei den zuständigen Behörden eine Reduzierung der Durchfahrtsgeschwindigkeit in der Dorfmitte auf 30 km/h zu erreichen. „Raserei und Lärmbelästigungen müssen aber ein Ende haben, um allen, insbesondere aber den Kindern und Senioren eine sichere Überquerung der Dorfstraße zu ermöglichen,“ forderte er und fügte hinzu: „Hier sollte nicht nach Aktenlage und Vorschriften entschieden werden, sondern nach Beurteilung der Stadt und deren Einwohnern.“

Lärm

Der Landrat ließ sich aus terminlichen Gründen entschuldigen. Der Leiter des Straßenverkehrsamtes, Markus Möllers, hatte eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Danach sei aus der aktuellen Sach- und Rechtslage die Voraussetzung für eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht gegeben. Entscheidend sei die geringe Verkehrsbelastung, ein vorhandener Fußgängerüberweg, eine hinreichende Beschilderung und keine auffällige Gefahrenlage. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich von sozialen Einrichtungen und Kindertagesstätten sei nur möglich, wenn diese unmittelbar an dieser betreffenden Straße liegen und einen direkten Zugang an dieser Straße haben. Die Kindertagesstätte von Ss. Cosmas und Damian liege nicht unmittelbar an der Dorfstraße und werde vielmehr rückseitig über den Kirchplatz sowie über den Zugang an der Burgsteinfurter Straße erreicht. „Schauen Sie vom Kirchplatz in Richtung Kindergarten und Sie sehen, dass die Entfernung von diesem zur Dorfstraße sehr gering ist“, war Bürgermeister Robert Wenking bei der Einschätzung der Rechtslage völlig anderer Meinung, außerdem erfolge der Zugang nicht von der Burgsteinfurter Straße. Er forderte: „Wir brauchen keine Änderung der Gesetzeslage, es reicht, wenn Verantwortliche über ihren eigenen Schatten springen.“

Bürgermeister

Im Übrigen gehe es nicht nur um den Kindergarten, sondern auch um die Schulkinder, die Kunden des Dorfladens, die Kirchenbesucher und die soziale Einrichtung „Wilmas“, die die Dorfstraße queren, so Hummert.