Rote Lichter blinken bald seltener

Die Familien Wolbert und Berning aus der Bauerschaft Haltern standen bei gekühlten Getränken, Kaffee und Kuchen und Gegrilltem bereit, um Auskünfte über ihr riesiges Windrad zu geben. Die Bevölkerung war zu einem Tag der offenen Tür an der neu errichteten Windkraftanlage, die auf Leerer Gebiet unmittelbar an der Grenze zur Gemeinde Schöppingen steht, eingeladen.

Die Bevölkerung war eingeladen zum Tag der offenen Tür am neu errichteten Windrad auf Leerer Gebiet unmittelbar an der Grenze zur Gemeinde Schöppingen. Die Betreiber der „Windkraft Berg GmbH & Co KG“, das sind die Familien Wolbert und Berning aus der Bauerschaft Haltern, standen bei gekühlten Getränken, Kaffee und Kuchen und Gegrilltem bereit, um Auskünfte über das riesige Windrad zu geben. Informationen über den Bauablauf standen auch in einem Video bereit, das Frank Berning erstellt hatte.