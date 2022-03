Stadtrat verschiebt Entscheidung

Noch gibt es keine Entscheidung in der Frage, ob die Königstraße für den Straßenverkehr wieder geöffnet wird – wie es Bürger in einem Einwohnerantrag fordern – oder ob sie weiterhin geschlossen bleibt. So hat der Stadtrat die Thematik während seiner Sitzung am Donnerstag an den Mobilitäts-Ausschuss verwiesen. Zudem möchten die Ratsmitglieder und die Verwaltung eine Online-Befragung der Bürger abwarten.

„Wir setzen es um, wie es gewünscht wird, es ist Ihre Entscheidung“, erklärte Bürgermeister Robert Wenking, dass die Ratsmitglieder letztendlich das Sagen haben. Sie müssen entscheiden, ob die Königstraße für den Straßenverkehr wiedereröffnet wird oder ob sie vom Historischen Rathaus bis zur Verwaltung geschlossen bleibt.

Die Entfernung der Pöller fordern weit über 600 Bürger in einem Einwohnerantrag, der während der Ratssitzung am Donnerstagabend zur Diskussion stand. Dabei zeigten sich alle Beteiligten erfolgreich bemüht, einen Kompromiss für diesen „Zielkonflikt“ zu finden. So wurde der Antrag an den Mobilitätsausschuss zur weiteren Beratung verwiesen. Spätestens nach der Sommerpause soll dann darüber befunden werden.

Dass die Entscheidung nicht leicht ist, zeigte die angeregte Diskussion, in der auch Martin Kestermann als Sprecher der Antragsteller zu Wort kam. Er beschrieb die derzeitige Regelung als eine „Katastrophe“. So seien die Nebenstraßen wegen der Straßensperrung chronisch überlastet, was eine erhöhte Unfallgefahr darstelle. Die Überlegung, die Königstraße für eine Außengastronomie zu sperren, um den Ort zu beleben, sei ja nicht schlecht, allerdings zeige die Realität, dass der Standort für eine Eisdiele ungeeignet sei. „Das Zentrum ist toll, aber sie können die Straße nicht dicht lassen“, betonte Martin Kestermann, der den Stadtrat bat, seine Entscheidung noch einmal zu überdenken.

„Sie sollten die Frage nicht an der Eisdiele festmachen“, meinte der Bürgermeister, der daran erinnerte, dass man im Handlungskonzept die Aufenthaltsqualität in der Altstadt besonders für die Fußgänger und Fahrradfahrer verbessern wollte. „Wir machen es nicht zum Dogma“, räumte der Verwaltungschef ein.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen regte an, die Straße im Winter zu öffnen und im Sommer zu sperren. Dann mache es Sinn, denn die Bürger könnten draußen die Eisdiele genießen. „Im Moment haben wir nur die Nachteile“, bedauerte Dr. Reinhard Stahl. Er und sein Parteikollege Dr. Dirk Klein- Bölting zeigten sich überzeugt, dass das funktioniert, während der Bürgermeister vor einem Hin und Her warnte. Da die dortige Baumaßnahme bald beginne, ergebe es auch keinen Sinn, die Königstraße kurzfristig zu öffnen. „Wir sollten die digitale Online-Befragung und den Mobilitätsausschuss abwarten“, appellierte auch CDU-Fraktionsvorsitzender Winfried Mollenhauer an die Ratsmitglieder, sich in Geduld zu üben.

Dass man für die Baustelle auch eine Bake aufstellen könnte, meinte Klaus Roters, der Verständnis für den Ärger der Antragsteller zeigte. „Wir kommen in dieser Sache einfach nicht vorwärts“, kritisierte der Sozialdemokrat, dass die entsprechenden Beschlüsse schon 2020 getroffen worden seien.