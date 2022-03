Steven Gomes stellt seine Eckpunkte vor

Zum Mitgliederfrühstück unter Corona-Schutzbedingungen begrüßten die Vorsitzende Inge Kellers-Hinkers und Helmut Ruhoff vom SPD-Ortsverein Horstmar/Leer 23 Genossinnen und Genossen im Da‘ Amici Hotel & Restaurant. Inhaberin Hazal Derya Bazo hatte den großen Raum für die Gruppe frühlingshaft gestaltet. Hocherfreut zeigte sich der Vorstand, einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten zufolge, dass Stevens Gomes, SPD-Landtagskandidat im Wahlkreis 80 (Steinfurt 1), der Einladung gefolgt war. So konnte er sich den Versammelten vorstellen, und auch wichtige Eckpunkte für seine Kandidatur mitteilen.

Wie der Besucher erklärte, seien ihm die Kinder- und Jugendpolitik, gleiche Chancen bei der Bildung und eine gute medizinische Versorgung im ländlichen Raum besonders wichtig. „Wir müssen in NRW das Bessere möglich machen“, lautete seine Kernaussage.

Auf die Frage aus der Versammlung zur geplanten Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in NRW sagte er, dass nach einer ersten Überprüfung des Antrages der Eindruck entstehe, dass es sich dabei eher um eine Panikaktion im Wahlkampf handele, als um eine echte Problemlösung. So würde de facto erst einmal nur in einem komplizierten Förderprogramm der Anteil des Landes von bisher 50 auf 100 Prozent erhöht. Für die Kommunen wie Horstmar bleibe der bürokratische Aufwand bestehen. So müssten diese auch weiterhin die fälligen Anliegerbeiträge ermitteln, um dann einen 100-prozentigen Zuschuss zu beantragen.

Was jedoch passiere, wenn beispielsweise der Fördertopf leer sei, sei völlig unklar. Dabei wäre es ein Leichtes gewesen, die eigentliche rechtliche Grundlage im Kommunalabgabengesetz abzuschaffen – wie es die SPD beantragt habe. Nur so könnte man von einer echten Änderung des Paragrafen 8 KAG sprechen, meinte der Kandidat.

Den Bericht aus der Fraktion übernahmen die anwesenden Ratsmitglieder. Dabei wurde ein aktueller Querschnitt der anstehenden Projekte aufgezeigt. „Deutlich kritisch wurde die Politik des Bürgermeisters gesehen“, heißt es in dem Pressebericht, in dem seine mangelnde Transparenz und mangelnde Kritikfähigkeit angesprochen werden.

Die SPD-Mitglieder wurden gebeten, sich aktiv in das Mobilitätskonzept einzubringen. Weitere Themen waren das Baugebiet Friedhof/Schützenstiege und Baumaßnahmen am Kirchplatz.