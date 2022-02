Viel Klamauk um Hugo

Gleich zu vier Vorstellungen ihres neuesten plattdeutschen Stücks lädt die Laienspielschar des Schützenvereins Leer-Dorf unter der Regie von Petra Wegmann ab dem 26. März ein. Neben drei Abendterminen gibt es auch eine Vorstellung am Nachmittag, bei der es vorher Kaffee und Kuchen im Gasthof Vissing Gereicht wird. „Dat kümmt as da kümmt“ lautet der Titel der Komödie in drei Akten, die gute Unterhaltung verspricht.

Die Laienspielschar des Schützenvereines Leer-Dorf probt seit geraumer Zeit für die Aufführung ihres plattdeutschen Theaterstückes. „Dat kümmt as da kümmt“ heißt die Komödie in drei Akten. Die Akteure um Spielleiterin Petra Wegmann versprechen ihrem Publikum viel Klamauk um den arbeitslosen Hugo, der während eines Theaterwettbewerbs in Hamburg seine finanziellen Verhältnisse verbessern will. Er übernimmt die Regie und sucht auf die Schnelle für seine Gruppe ein Theaterstück aus.

Wie das ganze ausgeht, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden, um die Spannung für das Stück zu erhalten, so die Laienspielschar.

Die Aufführungen finden am 26. März (Samstag), am 1. April (Freitag) und am 2. April (Samstag) jeweils ab 19 Uhr im Saal des Gasthofes Vissing statt. Zudem gibt es noch eine Vorstellung am 27. März (Sonntag), die bereits um 16 Uhr beginnt. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen für die Besucherinnen und Besucher.

Karten für die Aufführungen können ab sofort in der Leerer Volksbank, Halterner Straße, erworben werden. Das Geldinstitut ist montags von 14 bis 16 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und freitags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.