Vier Theatervorstellungen mit Erfolg über die Bühne gebracht

Die Laienspielschar des Schützenvereines Leer-Dorf kann auf vier erfolgreiche Theateraufführungen zurückblicken. An allen Abenden war der Saal im Gasthof Vissing/Wegmann ausverkauft. Die Besucher kamen nicht nur aus dem Ortsteil Leer, sondern auch aus den umliegenden Ortschaften. Sie erlebten ein Theaterstück, in dem es um das große Geld bei einem kurzfristig anberaumten Theaterwettbewerb in Hamburg ging.

