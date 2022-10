Nach seinem Umzug von der Pohl- an die Königstraße 11, wird das Caritas-Lädchen am Freitag (28. Oktober) wieder eröffnet. In einer Feierstunde werden die Räume eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben. Ab 14.30 bis 18 Uhr ist die Einrichtung dann für die Allgemeinheit geöffnet.

Sie haben Spaß an der Arbeit im neuen Domizil des Caritas-Lädchens „Von Hand zu Hand“ an der Königstraße (v.l.): Lissy Efker, Gudrun Hullermann, Renate Mersmann und Brigitte Mersmann (v.l.).

Ein neues Domizil hat das Caritas-Lädchen „Von Hand zu Hand“ in der Königstraße 11 bezogen. So haben fleißige Helferinnen und Helfer die Herbstferien genutzt, um die neuen Räumlichkeiten einzurichten und die alten auszuräumen. „Wir haben hier mehr Platz, als an der Pohlstraße 3“, freut sich Renate Mersmann vom Caritas-Ausschuss der Pfarrgemeinde Heilige Brüder Ewaldi, die an diesem Nachmittag mit einigen Ehrenamtlichen vor Ort ist, um Regale zu befüllen, Kleidung aufzuhängen und letzte Feinarbeiten zu erledigen.

Die offen stehende Tür verlockt einige Passanten einen ersten Blick in das neue Ladenlokal an der Kö – dort war zuletzt die Bäckerei „Kiepenkerl ansässig – zu werfen, das einen hellen und freundlichen Eindruck macht. „Und, wann öffnen Sie wieder“, will eine der Kundinnen wissen. Sie und die anderen Interessierten müssen sich allerdings noch bis zum kommenden Freitag (28. Oktober) gedulden.

Auf diesen Termin weist Pfarrer Andreas Ullrich von der Katholischen Kirchengemeinde hin. Diese teilt sich gemeinsam mit der evangelischen Schwestergemeinde sowie der politischen Gemeinde die Mietkosten für den Sozialladen, der Ende Februar 2015 in den ehemaligen Räumlichkeiten von Ida Reuter eröffnet worden ist.

Über die neue Anlaufstelle für Asylbewerber, Flüchtlinge und Hilfsbedürftige aller Couleur freuten sich die seinerzeit Verantwortlichen, Bürgermeister Detlev Prange, Pastor Johannes Gospos und Pfarrerin Katrin Ring. Sie und der Caritas-Ausschuss erkannten sehr schnell, wie wichtig die Einrichtung für die Gemeinde Laer gerade auch in Flüchtlingszeiten ist. Dankbar waren alle auch den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die jeden Dienstag- und Freitagnachmittag zu den Öffnungszeiten des Lädchen bereitstehen, um den oftmals großen Ansturm zu meistern. Zeit opfern diese auch für die Annahme und das Sortieren der Textilien und Hilfsgüter, wie beispielsweise Haushaltgestände und Bettwäsche, die parallel zu den Öffnungszeiten im Keller des Pfarrheims erfolgen.

Die Wege zwischen den beiden Einrichtungen sind durch den Umzug erfreulicherweise kürzer geworden, auch ein Pluspunkt der für den neuen Standort spricht. Dabei handelt es sich übrigens um das alte Haus der Bäckerei Betting, das die Träger von Stefan Kratzke gemietet haben. Da das Haus an der Pohlstraße 3 abgerissen werden soll, ist der Umzug erforderlich geworden. Übrigens haben die Ehrenamtlichen bereits Erfahrungen mit dem Umziehen. So ist das Caritaslädchen schon kurz nach seiner Eröffnung ein Haus weitergezogen, weil dort mehr Platz zur Verfügung stand, als in den Reuter-Räumen.

„Wir haben hier fast alles selbst gemacht“, berichtet Renate Mersmann. Sie und die Helfermannschaft sind froh, dass so nur wenige Materialkosten entstanden sind. „Wir konnten ja auch alles mitnehmen“, zeigt sich die Runde bei Werner Thüning dankbar, der auch bei der Suche nach der neuen Immobilie behilflich war.

Hinter dem Laden befinden sich zwei Lagerräume. In dem einen hat Antonius Mersmann zahlreiche Regale aufgebaut. Dort ist die Kinderkleidung übersichtlich sortiert nach Größen untergebracht. In dem zweiten Raum befinden sich Dekorationsartikel und Haushaltswaren.

Übrigens war es seinerzeit der Traum und die Idee von Marianne Holstein, die Sprecherin des Caritas-Ausschusses ist, einen Sozialladen vor Ort einzurichten. Gemeinsam mit ihrer Gruppe hat sie erfolgreich darum gekämpft. Heute ist das Kleiderlädchen aus dem gesellschaftlichen Leben des Ewaldidorfs gar nicht mehr wegzudenken. Dieses hat sich in den Jahren seines Bestehens auch zu einer beliebten Begegnungsstätte entwickelt, die keiner mehr missen will.