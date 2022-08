Vorfreude aufs Wiedersehen im Generationenpark

Horstmar

Das Sommerfest des MGV Liederkranz Horstmar gehört zu den beliebten Traditionsveranstaltungen in der Burgmannstadt, bietet es doch Spiel, Spaß und Unterhaltung für allle Generationen. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kann es am kommenden Sonntag (7. August) endlich wieder ab 14 Uhr im Generationenpark stattfinden. Den Auftakt bietet der musikalische Dämmerschoppen, der bereits am Samstag (6. August) um 16.30 Uhr startet.

-abi-