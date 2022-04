Vorsitz bleibt weiterhin vakant

Nur 25 Mitglieder nehmen an Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Horstmar teil

Horstmar

Die Jahreshauptversammlung des Horstmarer Heimatvereins verlief im Schnelldurchgang. Einerseits nahmen nur 25 Mitglieder an der Versammlung am Freitagabend in Hotel Restaurant Holskenbänd teil. Andererseits hatte der Geschäftsführer Georg Becks während seines Rückblicks seit August vergangenen Jahres nichts zu berichten. Denn bis auf eine Veranstaltung konnte coronabedingt nichts stattfinden.

Von Matthias Lehmkuhl