Weitere 120 Tablets sollen bald im Einsatz sein

Das Lernzentrum im Drostenkämpchen in Horstmar, eine Dependance des Gymnasiums Arnoldinum in Steinfurt, ist mit 120 Tablets ausgestattet worden. Weitere 120 Tablets sollen in Kürze dazukommen. In den Schulräumen wurden die notwendige Infrastruktur mit flächendeckendem WLAN im Schulnetz sowie die technische Ausstattung für möglichen digitalen Unterricht bereitgestellt. „Damit haben wir den Übergang von der Kreidetafel zum digitalen Zeitalter in der Schule geschaffen“, zeigt sich Jochen Hornemann, Leiter des Gymnasiums, in einer Pressemitteilung zufrieden.