Wirtschaftsinstitut sieht Horstmar weit vorne

Das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat sich alle NRW-Kommunen angeschaut und ein Ranking in Sachen Wirtschaft, Arbeiten, Wohnen und Lebensqualität erstellt. Dabei schneidet die Stadt Horstmar sehr gut ab. Bei der Auswahl der Kriterien stand allerdings das Wirtschaftliche offenbar im Mittelpunkt.

In Horstmar lebt, wirtschaftet und arbeitet es sich ziemlich gut. So sieht es jedenfalls das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW), das die Stadt der Burgmannshöfe in ihrem jüngsten Kommunalranking NRW auf Spitzenplätze gesetzt hat. Auftraggeber war die Landesvereinigung der Unternehmensverbände.