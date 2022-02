Zweite Meisterin der Hauswirtschaft in 20 Jahren im St.-Antonius-Haus Schöppingen

Johanna Gerwing hat ihr selbst gestecktes Ziel erreicht: Sie will selber junge Menschen ausbilden. Das darf die Meisterin der Hauswirtschaft nach der jüngst bestandenen Meisterprüfung nun. Darüber freut sich mit der 28-Jährigen auch Julia Roters, Hauswirtschaftsleiterin des St.-Antonius-Hauses, in dem Gerwing auch schon ihre Ausbildung absolvierte.

Johanna Gerwing ist die zweite Mitarbeiterin des Schöppinger Wohn- und Pflegeheims, die in den vergangenen 20 Jahren die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft ablegte. „Johanna ist schon jetzt meine rechte Hand, was die Ausbildung angeht“, lobt Julia Roters ihre Kollegin.