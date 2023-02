19 000 Euro für 500 Jahre altes Buch

19.000 Euro: So viel kostet ein besonderes Buch von Werner Rolevinck – einem aus Laer stammenden Mönch, der im Mittelalter gelebt hat. Weil Rolevinck bald seinen 600 Geburtstag gehabt hätte, schlägt ein Experte nun vor, dass die Gemeinde das historische Werk erwerben sollte. Was damit geschehen soll, steht schon fest.

In zweieinhalb Jahren möchte die Gemeinde Laer den 600. Geburtstag Werner Rolevincks feiern. Schon lange beschäftigt sich dessen Namensvetter Werner Thiel mit dem Mönch und Schriftsteller, der 1425 in Laer geboren wurde (und 1502 in Köln starb). Nun regt Thiel an, dass die Gemeinde sich anlässlich des besonderen Geburtstags ein jahrhundertealtes Originalwerk von Rolevinck anschafft.