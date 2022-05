30. Geburtstag wird groß gefeiert

Unter dem Motto „Laer beflügelt“ steht eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die am 21. Mai mit einer Konzertnacht auf dem Rathausplatz beginnen. Eine Woche später, genauer am letzten Mai-Wochenende, findet ein Freundschaftstreffen anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit Badersleben statt. Daran nehmen auch die Guénanger teil. Dazu hat der Freundeskreis ein umfangreiches Programm erarbeitet.

Partnerschaftstreffen mit Badersleben und Guénange in Laer

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Zwar dauert es noch gut zwei Wochen, bis Ende Mai die Freunde aus den beiden Partnergemeinden kommen, doch immerhin ist die Gemeinde Laer dann Gastgeber und Ausrichter eines besonderen Geburtstags. So feiern das Ewaldidorf und die Gemeinde Badersleben das 30-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Die entsprechende Urkunde hat seinerzeit noch die inzwischen verstorbene ehemalige Laerer Bürgermeisterin Hildegard Voß-Segbert unterschrieben. Sie und der frühere Gemeindedirektor Dieter Kolvitz sowie einige seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren oft in Badersleben, um den Freunden dort nach dem Fall der Mauer, Aufbauhilfe zu leisten.

Noch nicht mal halb so alt ist die Partnerschaft zur Gemeinde Guénange, die während der Amtszeit des früheren Bürgermeisters Dr. Hans-Jürgen Schimke ins Leben gerufen worden ist. Zu deren Mitbegründerinnen gehört Angelika Hübner-Schwarz, die sich wie ihre Mitstreiter, wie beispielsweise Peter Püllen und Annette Hagemann, noch gut an die Anfänge des Austauschs mit den Franzosen erinnern.

Daran denkt auch gerne Maria Hinnemann zurück, die die Freundschaften der Gemeinde Laer während ihrer langen Zeit auf dem Amt verwaltungsseitig betreut und begleitet hat. Auch wenn sie längst aus dem Berufsdienst ausgeschieden ist, engagiert sie sich nach wie vor im Freundeskreis, an dessen Spitze Bernhard Potthoff steht. Das Duo hatte jetzt gemeinsam zu einem Pressetermin auf das Mühlengelände eingeladen, um das Programm für das Festwochenende, das unter dem Motto „Laer beflügelt“ steht, vorzustellen. Im prächtigen Garten vor der noch flügellosen Mühle ließ es sich gut tagen. Der Hausherr und seine Frau Anne Schnieder-Potthoff freuten sich, in der Runde auch Bürgermeister Manfred Kluthe begrüßen zu können. Schließlich soll er im Rahmen der Festivitäten den Knopf drücken, um die neuen Mühlenflügel wieder in Gang zu bringen. Bis dahin müssen die Mühlenbauer allerdings noch ganze Arbeit leisten.