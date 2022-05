Abriss der Vikarie schafft Platz

Durch den Abriss des Gebäudes der alten Vikarie am Kolpingweg wird der Weg für die baulichen Vorarbeiten für das künftige neue Wohnangebot für Menschen mit Behinderungen frei. In dem Apartment-Haus, das die Caritas errichtet, sollen insgesamt acht Personen leben können.

Der Anfang ist gemacht – mit dem Abriss des bestehenden Gebäudes der Alten Vikarie in Laer sind jetzt die baulichen Vorarbeiten für das künftige neue Wohnangebot für Menschen mit Behinderungen in Laer angelaufen. Am dortigen Kolpingweg 7 entsteht – wie die Tectum Caritas gGmbH in einem Pressetext ankündigt – ein Apartment-Haus mit zwei Vollgeschossen mit jeweils vier Einheiten für insgesamt acht Bewohnerinnen und Bewohner.

„Der Erbbauvertrag mit der Pfarrei Heilige Brüder Ewaldi wurde vor Ostern unterzeichnet und nun nimmt das Projekt Fahrt auf. Die Abbrucharbeiten sollen bereits in der nächsten Woche abgeschlossen werden“, zitiert die Presseverlautbarung Gregor Wortmann, Geschäftsführer der Tectum Caritas gGmbH.

„Zur Zeit erfolgen die Ausschreibungen und wir hoffen, dass wie geplant im Juni mit dem Bau begonnen werden kann“, teilt Caritas-Architekt Jürgen Eierhoff zum weiteren Zeitplan mit. Dieser sieht eine einjährige Bauzeit vor, so dass der Bezug des neuen Gebäudes im Sommer 2023 erfolgen soll.

„Wir freuen uns, dass wir als Kirchengemeinde die Verwirklichung dieses wichtigen inklusiven Wohnangebotes auf dem Grundstück der alten Vikarie unterstützen können“, äußert sich Pfarrer Andreas Ullrich zur Kooperation der Kirchengemeinde mit der Steinfurter Tectum Caritas.

Das Gebäude bietet nach Fertigstellung auf einer gesamten barrierefreien Nutzfläche von 546 Quadratmetern individuellen persönlichen Wohnraum, einen Gemeinschaftsraum mit integrierter Küche sowie weitere Funktionsräume. Vorrangig Menschen mit Behinderungen, die ihren Alltag größtenteils selbstständig bewältigen können, jedoch auch regelmäßig und bei Bedarf Unterstützung und Hilfestellung durch den Träger erhalten, werden dort Wohnungen anmieten können.

„Wir sehen aktuell einen großen Bedarf an Wohnraum, insbesondere für den von uns betreuten Personenkreis, und gehen auch aufgrund der uns bekannten Nachfrage davon aus, dass das Wohnangebot von Beginn an vollbelegt sein wird“, so Gregor Wortmann.

Interessierte können dazu Kontakt zu der Bereichsleitung Wohnen, Inge Wedmann-Pelka, unter der Telefonnummer 0 25 51/ 70 28 90 aufnehmen.