Angebote gegen die Langeweile

Langeweile dürfte bei den Mädchen und Jungen im Ewaldidorf in der schulfreien Zeit nicht aufkommen. Dafür sorgt das Sommerferienprogramm der Initiative für Kinder und Jugendliche, das mit zahlreichen unterhaltsamen Angeboten sowie Ausflugsfahrten prall gespickt ist. Diese erstrecken sich über die gesamten sechs Wochen. Los geht es gleich am heutigen Montag (27. Juni) mit dem Graffiti-Workshop „Sprühsommer“. Bis Donnerstag (30. Juni) können sich die angemeldeten Zehn- bis Vierzehnjährigen auf einer eigenen Leinwand im „ChilLaer“ austoben. Begleitet werden sie dabei von Jan Fietz von 360 grad-art.

Bei dem Angebot handelt es sich um ein Kulturrucksack-Projekt, das von der Landesregierung NRW und Partnern gefördert wird. „Wir hatten 39 Anmeldungen, konnten aber nur 20 davon berücksichtigen“, bedauert der Leiter des Jugendzentrums, Patrick Jensen, der das Programm koordiniert hat und schon jetzt verspricht, dass es in 2023 eine dritte Auflage geben soll.

Viele Vereine beteiligen sich

Der Jugendtreffleiter freut sich darüber, dass seit Anfang April der Jugendtreff in Holthausen, der „Fuchsbau“ genannt wird, mit neuem Personal wieder geöffnet hat. Dort steht am Freitag (1. Juli) ein Filmnachmittag mit zwei Vorstellungen um 15 und 17 Uhr auf dem Plan. Einen Kinonachmittag für Mädchen gibt es am 4. Juli (Montag) im „ChilLaer“.

Die meisten Angebote macht zweifelsohne die Initiative für Kinder und Jugendliche. Unterstützt wird sie dabei von engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Aktiv sind aber auch viele Vereine. Der örtliche Heimatverein bietet sogar gleich mehrere Veranstaltungen an, wie beispielsweise am 5. Juli (Dienstag) einen Ausflug zum Mühlenhof nach Münster. Kreativ werden können interessierte Mädchen und Jungen am 14. Juli (Donnerstag) mit dem Leiter der vereinseigenen Werkgruppe, Manfred Sommer, der zeigt, wie Lebensräume für Tiere, wie zum Beispiel eine Hummelburg, ein Vogelnistkasten oder ein Insektenhotel gebaut werden.

„Wie kommt das Eichhörnchen durch den Winter?“ lautet die spannende Frage am 19. Juli (Dienstag), wenn es von 10 bis 12.30 Uhr um Erlebnisse und Eindrücke für Sechs- bis Zehnjährige im Wald geht. Auch dieses Angebot macht der Heimatverein.

Baggern und Pritschen

Sportlich geht es beim Tennis-Schnuppertraining zu, zu dem der TC Blau Weiß Laer am 8. Juli (Freitag) einlädt. Ein Programmpunkt, der bereits ein lange Tradition hat. Das gilt auch für das Ponyführen des Reit- und Fahrvereins Laer, das am 20. Juli (Mittwoch) von 16 bis 18 Uhr zur Reithalle an den Borgweg lockt. Zum Volleyball lädt der TuS Laer 08 am 28. Juli (Donnerstag) zum Beachfeld auf den Sportplatz ein. Dort kann das Baggern und Pritschen erlernt werden.

„Spiel und Spaß rund um das Holthausener Pfarrheim“ bietet das dortige Büchereiteam am 29. Juli (Freitag) Kindern zwischen fünf und zehn Jahren an. Musikalisch wird es am 2. August (Dienstag), wenn das Blasorchester Laer wieder zu seiner bewährten Schnupperstunde auf der Blockflöte einlädt. „Basteln mit Gips“ lautet das Angebot für Sechs- bis Zehnjährige des Familienunterstützenden Dienstes der Tectum Caritas und der Initiative.

„Die Vereine haben jederzeit die Möglichkeit auf Grund eines höheren Infektionsrisikos oder der Änderung der Corona-Schutzverordnung ihre Veranstaltung abzusagen oder den geltenden Regeln anzupassen“, heißt es im Programmheft der Initiative, die die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern um Verständnis für diese Freiheit bittet.