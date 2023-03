Appell: Die letzten Meter zu Fuß

Ein „ruhigeres Schulumfeld“ – das wünscht sich die Gemeinde Laer für die Werner-Rolevinck-Grundschule. Angesprochen fühlen dürfen sich in erster Linie die Mütter und Väter, die ihren Nachwuchs per Elterntaxi bis direkt vor die Schule fahren.

Die Gemeinde appelliert an die Eltern, ihre Kinder nicht direkt bis vors Schultor der Werner-Rolevinck-Grundschule zu fahren, sondern die Elternhaltepunkte zu nutzen und die Mädchen und Jungen die letzten Meter zu Fuß gehen zu lassen. Zu diesem Thema soll es noch in diesem Jahr eine Aktionswoche geben, „um das Bewusstsein für eine ruhigere Schulumgebung zu schärfen“, wie Bürgermeister Manfred Kluthe am Dienstagabend in der Sitzung des Schulausschusses sagte.