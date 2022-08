Zu einem Wandelkonzert, dem LaeRundgang, laden die Gemeinde Laer und die Musikschule des KulturForums Steinfurt am 20. und 21. August (Samstag/Sonntag) jeweils um 15 und 18 Uhr ein. Treffpunkt ist der Alte Speicher.

In einem Wandelkonzert spazieren interessierte Zuhörer auf der Suche nach der schönen Müllerin – wie im Liederzyklus von Franz Schubert „Die schöne Müllerin“auch – am Bach entlang und kommen dabei unter anderem an Potthoffs Mühle und weiteren historischen Orten vorbei. Zusätzlich zur Musik erwarten die Gäste interessante Fakten und Anekdoten zur idyllischen Gemeinde Laer, kündigen die Veranstalter in ihrer Presseinformation an.

Historische Orte

Es musizieren Schülerinnen und Lehrkräfte der Musikschule des Kulturforums Steinfurt. Der knapp zweistündige Rundgang wird vom Nachtwächter Norbert Surmund geleitet.

Zwischendurch besteht die Möglichkeit zum Ausruhen. Für Erfrischungen und Snacks während und nach dem Rundgang ist gesorgt.

Der Eintrittspreis beträgt, inklusive eines kleinen Empfangs, 15 Euro.

Karten sind im Vorverkauf in Laer bei Kuse.schreiben.spielen.lesen, Telefon 02554/249, erhältlich, heißt es abschließend.