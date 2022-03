Ein 30 Jahre alter Mann aus Laer stand jetzt vor dem Schöffengericht in Rheine. Ihm wurden Anstiftung zum Raub, Diebstahl und Betrug vorgeworfen. Teilweise räumte der Angeklagte die Vorwürfe ein. Die Staatsanwaltschaft forderte deswegen eine Bewährungsstrafe.

Am 25. Mai 2020 kam es abends in Laer zu einem Polizeieinsatz wegen eines schweren Raubüberfalls. Ein 64-jähriger Mann wurde in seiner Wohnung überfallen und um Geld erpresst.