Begeisterung kennt keine Grenzen

Ob Konzertabend, Oktoberfest, Herbstmarkt oder Familiensonntag, ein Super-Wochenende liegt unter der Bevölkerung von Holthausen, die drei tolle Tage in Folgen erleben durfte und diese in vollen Zügen genoss.

Großes Oktoberfest in Holthausen wird ein echter Publikumsmagnet

Zumindest optisch völlig verwandelt stand das Blasorchester Laer am Samstagabend auf der Bühne des Festzeltes beim Holthausener Oktoberfest. Die Musikerinnen spielten im feschen Dirndl, die „Buam“ in Lederhosen, eben echt bayerisch, wie es sich zu diesem Anlass gehört. Im Gepäck hatten die Formation unter Leitung vom Roman Reckling „Wiesn-Hits“, aber auch volksmusikalische Klänge der hiesigen Region wie „Tief im Münsterland“.

Oktoberfest Ein buntes Feuerwerk gab den Startschuss zum Holthausener Herbstmarkt. Foto: Rainer Nix Das Publikum war am Freitagabend „gut drauf“. Foto: Rainer Nix Das Publikum war am Freitagabend „gut drauf“. Foto: Rainer Nix Das Publikum war am Freitagabend „gut drauf“. Foto: Rainer Nix Das Publikum war am Freitagabend „gut drauf“. Foto: Rainer Nix Wollo Seidel an seiner Paletten-Gitarre stieg von der Bühne und machte einen Soundcheck. Foto: Rainer Nix Auch am Sonntag war die Stimmung gut Foto: Nix Der Familiennachmittag bot so einiges Foto: Nix Für den Nachwuchs Foto: Nix Sie zeigten, was sie können Foto: Nix Sie haben sichtlich Spaß Foto: Nix auf den tischen Foto: Nix Eine tolles Trio Foto: Nix Ein Augenschmaus Foto: Nix Es schmeckt Foto: Nix Die Party geht so richtig ab Foto: Nix Klemens Tacke und Dieter Reers Foto: Nix Es gab viele Helfer Foto: Nix Sie finden es super Foto: Nix Sie sorgen für zünftige Blasmusik Foto: Nix

Schon vor der offiziellen Eröffnung des Events herrschte bei den Holthausenern und Festbesuchern aus nah und fern Superstimmung. Für ein Geburtstagskind gab es ein Ständchen, manche standen bereits um 19.15 Uhr auf den Bänken, schunkelten und klatschten begeistert zu den zünftigen Klängen des Blasorchesters.

Gegen 19.30 Uhr war es soweit. Ortsvorsteher Klemens Tacke wurde die Ehre des Fassanstich zuteil, bei jedem Oktoberfest die wichtigste Zeremonie. „Ich brauche noch ein paar Helfer“, sagte er und gleich waren mehrere mit noch leeren Gläsern in der Hand zur Stelle. Bürgermeister Manfred Kluthe konnte nicht dabei sein, ließ aber allen einen schönen Abend wünschen. Der Wunsch ging auf jeden Fall in Erfüllung.

Ortsvorsteher Tacke, Nachfolger von Margarete Müller, schwang erstmals den Holzhammer, um den Zapfhahn mit wenigen beherzten Schlägen ins Bierfass zu treiben. Begleitet wurde er vom begeisterten Jubel des Publikums und einem „Prosit der Gemütlichkeit“ des Orchesters. Danach wurden mehrere „Moaß“ gezapft und das 30-Liter-Fass verlost. Klemens Tacke zog die Siegernummer und schon wechselte es den Besitzer.

Das Zelt war rappelvoll, die Stimmung stieg immer weiter an. Auf dem Dorfplatz in der Nähe des Zeltes wurden zwei Essens-Stände umlagert, auch die am Vorabend noch fehlende „Schießbude“ war nun vor Ort.

Im Zelt betrat das brillante Andreas Gabalier-Double „Tobi“ die Bühne und schaffte es, die gute Laune noch weiter hochzutreiben, bevor das DJ-Team „soundsplash“ diese Aufgabe übernahm.

Der Sonntag gehörte dann ganz den Familien, der zünftigen Blasmusik, kreativen Ständen, dem Auftritt von Tanzgarden der Vereinigten Schützenbruderschaft Laer, Bayerngaudi-Attraktionen und mehr. Ein rundes Herbstfest, das insgesamt Highlights für jede Generation zu bieten hatte. Zum Glück zeigte sich das Wetter dabei von seiner schönsten Seite, was zum krönenden Abschluss der drei tollen Tage beitrug.