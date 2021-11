Bessere Ausstattung fürs Dorfmarketing

Laer

In 2022 sollte es nach Meinung der FDP-Fraktion wieder ein Dorffest wie die „Schwanentaufe“ geben. Das wünschten sich die Freidemokraten in einem Antrag, mit dem sich der Sozialausschuss während seiner jüngsten Sitzung befasste. Dabei ging es um die Frage, wer die Fäden für so eine Großverhandlung in den Händen hält. Eigentlich wäre der Dorfmarketingverein dafür prädestiniert, doch der leidet unter Personalmangel.

Von Sabine Niestert