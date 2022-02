Bürgermeister bringt Politik auf neuesten Stand

In den nächsten Monaten sollen in Laer einige Jubiläen gefeiert werden. Unter anderem wird das Rathaus 40 Jahre alt.

Bürgermeister Manfred Kluthe informierte jetzt die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses über den Stand geplanter Projekte, die er zusammen mit der Verwaltung auf den Weg gebracht hat.

Aber zunächst warb der erste Bürger des Ewaldidorfes für den mit 4000 Euro dotierten Innovationspreis Münsterland des Münsterland e.V., der sich an Unternehmen wendet. „Ich habe schon ein paar Laerer Unternehmen angesprochen. Ich hoffe, dass einige sich daran beteiligen“, so Kluthe.

Ebenfalls einen Wirtschaftspreis will die Gemeinde zusammen mit dem Marketingverein und dem Unternehmernetzwerk (UNL) ausloben. Angesprochen werden sollen Start-Ups und Kleinbetriebe (bis fünf Mitarbeiter), mittelständische Unternehmen (bis 50 Mitarbeiter) und Leitbetriebe (Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern). Außerdem gibt es einen Ehrenpreis zu gewinnen. „Allerdings gibt es kein Preisgeld, sondern als Auszeichnung eine Skulptur mit Bezug zu Laer“, erläuterte der Bürgermeister und ergänzte, dass mit einem guten Sponsoring sich dieser Preis weiterentwickeln könnte.

Außerdem informierte Manfred Kluthe über den Stand des „Gemeindeentwicklungskonzeptes 2030+“. Der Start ist für April vorgesehen. „Ein Bürgerworkshop soll dazu im Juni stattfinden. Wir wollen alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen“, betonte der Bürgermeister. Die Ergebnisse sollen nach den Sommerferien der Politik vorgestellt werden.

Darüber hinaus wies der Bürgermeister noch einmal auf die Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von fast 270 000 Euro für die Schaffung von „Innenstadtqualitäten“ und die Einstellung eines Leerstandsmanagers hin (wir berichteten). Zum dritten Mal konnte in diesem Zusammenhang der Fördertopf „Sofortprogramm Innenstadt“ angezapft werden. Bürgermeister Kluthe dazu stolz: „Insgesamt 320 000 Euro konnten wir so für Maßnahmen im Ortszentrum vom Land NRW loseisen.“

Am 15. April ist im Rahmen des „Unternehmerdialogs“ eine Radtour mit Imbiss geplant.

Wegen der Corona-Pandemie musste erneut der Neubürgerempfang entfallen. Jetzt soll diese traditionelle Veranstaltung in Verbindung mit dem Jubiläums-Event „30 Jahre Städtepartnerschaft Badersleben – Laer“, das vom 27. bis 29. Mai gefeiert werden soll, durchgeführt werden. „Ich finde, das ist ein idealer Termin. Da können unsere Neubürger gleich erfahren, welch hohen Stellenwert das Gemeindeleben in Laer hat, und wie toll die Laerer feiern können“, unterstrich Kluthe.

Bereits am 21. Mai findet die Konzertnacht des Blasorchesters und am 26. Mai die Himmelfahrtskirmes statt. Im September sind das Rathausjubiläum (40 Jahre) und der Holthausener Herbst geplant.