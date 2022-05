„Das war das größte Geschenk von Laer“

Freundschaft, Verständnis, Respekt und Toleranz heißen die Werte, die die Partnerschaft zwischen Laer, Badersleben und Guénange ausmachen. Diese wurden am Jubiläums-Wochenende mit neuem Leben gefüllt und während des offiziellen Festaktes am Samstagabend auf dem Hof von Monika Schewing und Dr. Elmar Lengers von allen Festrednern gleichermaßen beschworen. Vorneweg Laers Bürgermeister Manfred Kluthe und seine Amtskollegen Olaf Beder aus Badersleben und Dominique Carré aus Guénange.

Ein Wochenende der Partnerschaft Gelungen: Das beeindruckende Erinnerungsbild mit den Gästen und Gastgebern hat Stefan Epping mit seiner Drohne gemacht. Foto: privat Zum Kaffeetrinken auf dem Rathausplatz wies Ulrike Kluck (r.) die Besucher ein. Foto: abi Am Samstagnachmittag wurde das Partnerschaftsschild auf dem Rathausplatz enthüllt. Foto: abi Freunde fürs Leben (v.l.): Ortsbürgermeister Olaf Beder aus Badersleben, Laers Bürgermeister und Gastgeber Manfred Kluthe und Bürgermeister-Stellvertreter Dominique Carré. Foto: abi Olaf Beder dankt (r.) danbkt Bürgermeister Kluthe im Namen der Baderslebener für die Einladung. Foto: abi Auch die politischen Parteien waren vertreten. Foto: abi Die neuen Sitzbänke, die die Werkgruppe des Heimatvereins Laer gefertigt hat, fanden gleich guten Zuspruch. Foto: abi Die Besucherinnen und Besucher ließen sich Kaffee und Luchen schmecken. Foto: abi Vormittags gab es gruppenweise Ausflüge. Mit dem Planwagen und Hans Knöpker waren sie unterwegs. Foto: privat Sie machten einen großen Stadtrundgang. Foto: privat Sie waren mit der Kammerfrau unterwegs. Foto: privat Über eine Schlossführung freuten sich diese Männer und Frauen. Foto: privat Spaß gab es auch im Planwagen. Foto: privat Bürgermeister Manfred Kluthe begrüßte die Gäste zum Festakt auf dem Hof von Monika Schweving. Annette Hagemann übersetzte für die Franzosen. Foto: abi Für die musikalische Unterhaltung sorgte Thomas Krause. Später wurde sogar noch getanzt. Foto: abi Ein Hoch auf die freundschaft. Foto: abi Auch der ehemalige Bürgermeister von Laer, der stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins ist, trug sich in die Goldenen Bücher der Gemeinden Laer und Baderleben ein. Foto: abi Wewil sie mit Geld nicht zu bezahlen ist (so Bernhard Potthoff), bekam Maria Hinnemann (r.) einen Blumenstrauß von Anne Schnieder-Potthoff überreicht. Damit bedankte sich der Vorsitzende des Laerer Freundeskreises. Foto: abi Gut munden ließen sich die Gäste das reichhalitige Büfett. dafür nahmen sie sich gerne Zeit. Foto: abi Zunächst war Schlange stehen angesagt. Foto: abi Ihrer Gastfreundschaft ist der Festabend in stilvoller Umgebung zu verdanken. Dafür dankte Bürgermeister Kluthe (l.) Monila Scheving und Dr. Elmar Lengers. Foto: abi

Die drei Amtsträger hatten bereits am Nachmittag das neue Schild auf dem Rathausplatz enthüllt, das die Gemeinde Laer auf Antrag der Grünen installiert hat. Dieses soll immer daran erinnern, dass die Partnerschaft mit Badersleben in Sachsen-Anhalt in 1990 und die mit Guénange in Frankreich in 2003 per Vertragsunterzeichnung amtlich besiegelt worden ist.

„Das war das größte Geschenk von Laer an uns“, betonte Sabine Kolbe während des abendlichen Festaktes. Als damalige Gemeindedirektorin von Badersleben, hatte sie nach dem Neubeginn an vorderster Front gestanden und zusammen mit ihren Mitstreitern – dazu gehörte auch die Bürgermeisterfrau Ines Beder – einen riesigen Aufgabenberg zu bewältigen. Drei bis vier Sitzungen pro Woche und 50 bis 60 Arbeitsstunden seien damals die Regel gewesen.

„Laer war ein Rettungsschirm für mich“, bekannte die Festrednerin, die sich gerne an die intensive und einzigartige Zeit der Wiedervereinigung mit dem damaligen Laerer Gemeindedirektor, Dieter Kolvitz, der früheren inzwischen verstorbenen Bürgermeisterin Hildegard Voß-Segbert sowie den Verwaltungsmitarbeitern Bruno Nolte, Reinhard Prosotowitz und Hans-Hermann Langkamp erinnerte.

Für die Zukunft wünschte Sabine Kolbe sich, dass die Gemeindeverwaltung weiterhin den Rahmen für die Partnerschaft vorgibt. Diese müsse dann allerdings von den Bürgern und Vereinen aller drei Seiten auch mit Leben gefüllt werden. Darum bemühen sich auch die Freundeskreise, die im Juni ein Partnerschaftstreffen zwischen Jugendlichen aus Laer und Badersleben an der dortigen Bockwindmühle in Badersleben geplant haben.

Dass die „Generation der Freundschaft“ als ganz zartes Pflänzchen begonnen habe, gab Bürgermeister Kluthe zu bedenken. Bereits in den 50er Jahren hätte es Beziehungen zwischen den Evangelischen Frauenhilfen auf beiden Seiten gegeben. Später hätten sich Bernd Hellbusch, Bernhard Potthoff und Johannes Kluck mit dem Pkw auf den Weg nach Badersleben gemacht und erfolgreich die ersten offiziellen Kontakte geknüpft.

„Die Partnerschaft war somit auf den Menschen begründet, die miteinander partnerschaftliche Beziehungen eingingen und später wahre Freundschaften ausbildeten“, erklärte der Gastgeber. Als gelungenes Beispiel nannte er die engen Beziehungen der Volleyball-Fachschaft des TuS Laer 08, die stets eine enge Beziehung zu den Sportlern in Badersleben gepflegt hätte. Noch in diesem Jahr soll es ein Turnier in Laer geben.

Als eine gelebte Partnerschaft auf Augenhöhe und eine der Völkerverständigung, bezeichnete Ortsbürgermeister Olaf Beder die Freundschaft mit Laer. Durch diese habe man auch das Glück gehabt, in 2003 die französischen Freunde hinzu zu gewinnen. Im nächsten Jahr wird die Partnerschaft mit Guénange bereits 20 Jahre alt, ein Jubiläum zu dem der stellvertretende Bürgermeister Dominique Carré – er ist auch Vizepräsident der „Amis des Laer“ – und Präsident Michel Leubé an die Mosel nach Lothringen einluden.

Mit Blumen und Geschenken wurde nicht nur den Gastgebern, sondern auch den Hauptakteuren sowie den Übersetzerinnen Ulrike Kluck und Annette Hagemann gedankt.

An die verstorbenen Väter und Mütter der Partnerschaft erinnerte Bürgermeister Beder. Stellvertretend für alle nannte er Dietmar Küchenmeister und Hans-Jürgen Bode auf Baderslebener Seite sowie Hildegard Voß-Segbert und Gerrit Thiemann auf Laerer Seite. Gerade der langjährige Geschäftsführer des örtlichen Dorfmarketingvereins habe mit stetiger Einsatzfreude und seinem ansteckenden Humor viele Begegnungen unvergesslich gemacht.