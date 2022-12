Die Zukunft beginnt jetzt

Das ist eine Investition, über die sich Bürgermeister Manfred Kluthe besonders freut: Auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück siedelt sich die Firma Böwing Energietechnik an. Das Ziel ist die Produktion von Wasserstoff.

Grüne Wasserstoffproduktion der Firma Böwing soll demnächst in Laer entstehen

Per Handschlag begrüßte Bürgermeister Manfred Kluthe (l.) Firmenchef Christian Böwing, der sich in Begleitung seines Mitarbeiters André Schneider befand, auf dem künftigen Firmengelände.

Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Manchmal scheint es, als würde viel darüber geredet, doch kaum einer macht Nägel mit Köpfen. In Laer soll das nun anders werden. Auf der noch brachliegenden 5000 Quadratmeter großen Wiese neben dem Kreisverkehr am Gewerbegebiet Heiligenfeld siedelt sich bald eine Wasserstoffproduktion an.