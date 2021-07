Drei Kurven werden optimiert

Wer häufig die L 555 nutzt, muss sich am Dienstag auf eine Baustelle einstellen: Denn die Straße wird zwischen Höpingen und dem Ortseingang Laer auf einer Länge von rund 3,6 Kilometern saniert. Für die Arbeiten im Bereich der Fahrbahn der L 555 ist eine Vollsperrung nötig.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland saniert ab dem morgigen Dienstag (13. Juli) die L 555 zwischen Höpingen und dem Ortseingang Laer auf einer Länge von rund 3,6 Kilometern.

Die Fahrbahn weist derzeit Schäden wie Unebenheiten in der Oberfläche, Flickstellen, Risse und Spurenbildungen auf. Ergänzend zur Fahrbahnsanierung sollen auf der Strecke, um das Unfallrisiko zu minimieren, drei Kurven optimiert werden, kündigt dieStraßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland in ihrer Presseinformation an.

Zwei Bauabschnitte

Neben der Streckenanpassung im Gefälle werden in den Innenkurven sogenannte „Signalsteinplatten“ verlegt. Diese sorgen dafür, dass der Autofahrer sofort merkt, wenn die Reifen die eigentliche Straße verlassen. In Laer wird die Bordrinne auf beiden Seiten von einer einzeiligen Rinne zu einer zweizeiligen Rinne umgestaltet.

Die Sanierung der L 555 wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Für die Arbeiten im Bereich der Fahrbahn der L 555 ist eine Vollsperrung nötig, die Einmündung der K 38 bleibt je nach Bauabschnitt in Richtung Rosendahl-Darfeld beziehungsweise Laer befahrbar. Der Radverkehr wird für die Zeit der Arbeiten weiträumig über die Radbahn umgeleitet. Die Streckenumleitung führt Autofahrer in beide Richtungen über die L 580 und die L 579. Die Baumaßnahme soll Ende September/Anfang Oktober beendet sein.

Die Kosten von rund einer Million Euro für die Sanierungsarbeiten trägt das Land Nordrhein Westfalen, schreibt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland abschließend.