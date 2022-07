Entscheidung bisher nicht bereut

Thomas Maihaus fühlt sich in seinem neu eingerichteten Büro im Pfarrhaus in Holthausen sehr wohl. Dort leistet ihm seit kurzem die junge Hündin „Edda“ Gesellschaft, die ihn meistens auch auf Termine begleitet. Foto: Sabine Niestert

Mit der zweiten Hälfte der Ferien startet auch der „Schichtwechsel“ in den katholischen Kindertageseinrichtungen in Laer und Holthausen. Während die Kitas St. Ewaldi und St. Marien jetzt in die Sommerpause gehen, nehmen der Bartholomäus- und der Henrich-Valck-Kindergarten am Montag ihre Arbeit wieder auf. Für alle vier Einrichtungen ist Thomas Maihaus als Verbundleiter der Kirchengemeinde Hll. Brüder Ewaldi zuständig. Er hat vor einem Jahr die Arbeit aufgenommen und inzwischen auch sein eigenes Büro im Pfarrhaus in Holthausen bezogen.