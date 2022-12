Erlebtes rund um Weihnachten

Passend zum nahenden Weihnachtsfest hat Franziska Lengers eine neue Ausstellung im Kunstgewächshaus am Rathausteich arrangiert. Diese widmet sich dem Thema Weihnachten, und beschreibt, dass unterm Weihnachtsbaum nichts so ist, wie es scheint. Dazu haben sechs Laerer Bürgerinnen und Bürger ihre ganz individuelle Geschichte zum „Fest der Feste“ erzählt und aufgeschrieben.

„Ich hätte noch viel mehr Geschichten präsentieren können, aber ich wollte mich nicht verzetteln“, berichtet Franziska Lengers, die die Texte über die persönlichen Erlebnisse der Teilnehmenden mit großformatigen Familienfotos illustriert hat.

Für das vorweihnachtliche Flair im Kunstgewächshaus sorgen Tannenzweige und Nüsse sowie zwei dekorative Kinderwagen, die darauf hinweisen, dass die Bescherung zu Weihnachten für den Nachwuchs stets eine ganz besondere Bedeutung hatte und auch heute immer noch hat.

„Die nach der Heiligen Messe vielleicht zweitälteste aktiv gelebte Weihnachtstradition ist die Bescherung, vor allem die der Kinder“, schreibt die Initiatorin in ihrem Einführungstext. Wie aus diesem weiter hervorgeht, setzte sich in Deutschland der Brauch und die Tradition, Weihnachten vergleichbar dem heutigen Fest zu feiern, etwa im Laufe des 7. und 8. Jahrhunderts nach Christus durch. Im früheren Mittelhochdeutschen habe die passende Redewendung „Ze den wihen nahten“ geheißen.

„Um den Weihnachtsbaum ranken sich viele Geschichten. Er wurde als Lichterbaum mit Kerzen, Äpfeln und Kugeln gestaltet“, so die Autorin, die aus eigenen Erfahrungen weiß, dass es an Weihnachten, das gerne als Fest des Friedens gefeiert wird, nicht immer harmonisch zugeht. Das erzählt sie in ihrer eigenen Geschichte „Manchmal reicht ein kleiner Funke. . .“ So ist die Heimatfreundin an Heiligabend mit ihren Geschwistern immer zu den Großeltern – sie hatten eine Gaststätte – gegangen, da ihre Eltern ein Geschäft betrieben haben, das bis um 19 Uhr geöffnet hatte. In einem Nebenzimmer habe der Opa noch mit dem Christkind sprechen wollen, doch dieses habe ihn vertrieben, weil für Erwachsene dieser Raum tabu war. So würden die Geschenke auf die Kinder warten und seien nicht für die Erwachsenen bestimmt, befand der Engel.

Als 14-Jährige zeigte sich Franziska Lengers von einem obdachlosen Mann begeistert, der sich vor dem Geschäft ihrer Eltern niedergelassen hatte. Sie bewunderte sein „selbstbestimmtes“ Leben und tat das naiverweise auch unterm Weihnachtsbaum kund, was natürlich zu Unverständnis bei den Erwachsenen führte. Die fürchteten um das Seelenheil und den rechten Weg der Jugendlichen und erklärten ihr, dass sie mit ihrer Ansicht vollkommen falsch liegt.

„Der Familienfrieden war danach sehr gestört und meine Familie ging anschließend, mit den Geschenken, aber ohne Weihnachtsessen, voller Aufregung nach Hause“, erinnert sich die inzwischen über 70-Jährige, die selbst Mutter und mehrfache Oma ist, noch heute an die seinerzeit gestörte Weihnachtsidylle.

Begeistert von dieser und den anderen Geschichten, die im Kunstgewächshaus präsentiert werden, zeigt sich Bürgermeister Manfred Kluthe. Er freut sich mit Franziska Lengers darüber, dass sie beim Heimat-Preis 2022 des Kreises Steinfurt den dritten Platz geholt hat. Wie er betont, ist das Kunstprojekt eine „Bereicherung des Lebensalltags“ der Menschen vor Ort. Alle Bürgerinnen und Bürger, die mit zur Gestaltung von weiteren Projekten im Kunstgewächshaus beitragen wollen, sind dazu willkommen.