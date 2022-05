Fliegender Wildretter

Laer

Auch der Hegering Laer hat sich eine Drohne angeschafft. Diese kommt bereits bei der Wildrettung zum Einsatz. Was in der Vergangenheit in Gemeinschaftsarbeit zwischen Landwirten und Jägern sehr zeitaufwendig und mühsam durch Ablaufen der Flächen erfolgte, wird nun vom neuen Gerät unterstützt. Möglich gemacht wurde diese sinnvolle Anschaffung durch großzügige Spenden von verschiedenen Seiten.

