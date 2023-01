Die Fotoausstellung „Mode.Land“ in der ehemaligen Villa Bauer steht am Sonntag (29. Januar) von 11 bis 17 Uhr der interessierten Bevölkerung offen. Sie bildet ein Stück Zeitgeschichte ab.

Die Fotoausstellung „Mode.Land“ in der Villa Bauer an der Bachstraße 10 bildet ein Stück Zeitgeschichte ab. Dabei geht es, wie der Titel schon verrät, um Mode. Speziell gezeigt werden Kleidungsgewohnheiten in der Kaiserzeit um 1910. Am Donnerstag eröffnete Bürgermeister Manfred Kluthe, flankiert von Linus Stalbold von der Archivgruppe des Heimatvereins, und Professorin Dr. Gudrun König sowie Dr. Michaela Haibl, beide von der TU Dortmund, die Präsentation. Mehrere Institutionen und Einzelpersonen sind am Zustandekommen beteiligt, von den Familien Bauer und Knubel über den Heimatverein bis hin zur Technischen Universität in Dortmund.