Frauen genießen ihr Anna-Frühstück

Für die Frauen der Kfd Leer ist es selbstverständlich, dass sie den Namen der Heiligen Anna feiern. Schließlich handelt es sich dabei um ihre Patronin, deren Namenstag am 26. Juli begangen wird. Der fällt in diesem Jahr auf einen Dienstag, was bedeutet, dass sich einige der jüngeren, noch berufstätigen Mitglieder für die Veranstaltung frei nehmen müssen. Allerdings ist der Urlaubstag bestens investiert. So gibt es ein reichhaltiges Frühstück für die 50 Besucherinnen, das bei Rührei, Garnelen, Fisch oder Obstsalat auch kaum besondere Wünsche offen lässt.

