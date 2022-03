Gemeinde Laer will Vorreiter sein

Mobilität wird für die Kommunen zunehmend zum Standortfaktor. Mit dem Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW bekommt die Gemeinde Laer nun Unterstützung, um die Mobilitätswende anzugehen und nachhaltige Angebote vor Ort zu erarbeiten. Bürgermeister Manfred Kluthe erhielt von Verkehrsministerin Ina Brandes jetzt die Urkunde für den Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW.

„Die Mobilitätswende findet nicht nur in großen Städten, sondern auch im ländlichen Raum statt. Mit der Stärkung der ländlichen Zentren in NRW einerseits und der Mobilitätswende in ganz NRW möchte die Gemeinde Laer eine Vorreiterrolle einnehmen“, erklärte der Bürgermeister. Dabei setze man auf intelligente Mobilitätskonzepte, wie den Ausbau von Car-Sharing-Angeboten, Ladestationen, autonom fahrenden Bürgershuttles, Mitfahrbänken, E-Lastenrädern, die Stärkung des Fußverkehrs und ein engmaschig ausgebautes Radwegenetz kombiniert mit zukunftsfähigen Mobilitätsstationen. Im ÖPNV wünschten sich die Bürger eine engere Taktung der Fahrtzeiten, um öfter auf das Auto verzichten zu können.

„Das Zukunftsnetz Mobilität NRW (ZNM) ist ein Unterstützungsnetzwerk, das Kommunen dabei berät und begleitet, nachhaltige Mobilitätskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Das Ziel: attraktive Mobilitätsangebote für lebendige, sichere und gesunde Kommunen zu schaffen. Andere Bundesländer nutzen das Zukunftsnetz Mobilität NRW mittlerweile als Vorlage für ein eigenes kommunales Mobilitätsmanagement“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verkehrsministeriums.

„Wir sorgen gemeinsam mit den Städten, Gemeinden und Kreisen für mehr Lebensqualität und saubere Luft. Das ist der richtige Weg, um das Klima zu retten. Deshalb fördert die Landesregierung die wichtige Arbeit des Zukunftsnetz Mobilität NRW sehr gerne“, erklärte die Verkehrsministerin. Gefördert wird die Arbeit des ZNM außerdem durch die Unfallkasse NRW.

Neben der Qualifizierung und Vernetzung der Verwaltungsbelegschaft gehört es auch zur Arbeit des Zukunftsnetz Mobilität NRW, Veränderungsprozesse in der kommunalen Verkehrsplanung hin zur Entwicklung neuer Mobilitätsangebote anzustoßen. Drei regionale Koordinierungsstellen betreuen die Mitglieder vor Ort und sind jeweils bei den Verkehrsverbünden und Zweckverbänden der Region angesiedelt, um das regionale Wissen und bestehende Netzwerke optimal zu nutzen. In Westfalen-Lippe ist das der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL). NWL-Geschäftsführer Joachim Künzel: „Bedarfsgerechte Mobilitätsangebote sind der Schlüssel, um die Verkehrswende erfolgreich in die Tat umsetzen zu können. Ein zielgerichtetes, fachbereichsübergreifendes Mobilitätsmanagement in den Kommunen spiele dabei eine wichtige Rolle. Nur wenn alle Beteiligten von der Planung bis zur Umsetzung von Mobilitätskonzepten an einem Strang zögen, entständen wirtschaftliche und bürgergerechte Lösungen.“ Daniela Niestroy-Althaus, Leiterin der Koordinierungsstelle Westfalen-Lippe, ergänzt: „Vernetzung ist dabei das A und O, denn auch in den Kommunen betrifft das Thema Mobilität oft viele Abteilungen gleichzeitig. Das Zukunftsnetz Mobilität NRW und der NWL als Träger in Westfalen-Lippe unterstützen Sie partnerschaftlich dabei, maßgeschneiderte Mobilitätslösungen zu finden.“