Großes Tauffest im Schloss

Der kommende Sommer soll im Zeichen der Taufe stehen. Mit der Aktion #deinetaufe lädt die Evangelische Kirche in Deutschland unter dem Motto „Viele Gründe. Ein Segen. Deine Taufe“ ein, rund um den Johannistag am 24. und 25. Juni die Taufe neu zu entdecken und einfach zu feiern – am besten mit ganz vielen anderen. Kirchengemeinden, Dekanate und Einrichtungen sind aufgerufen mitzumachen. Die beiden Kirchengemeinden Burgsteinfurt und Horstmar/Laer/Borghorst machen mit. Und zwar zusammen.

Drei ziehen an einem Strang

Am 25. Juni (Sonntag) laden Pfarrerin Inga Schönfeld, Pfarrer Guido Meyer Wirsching und Pfarrer Hans-Peter Marker zu einem großen Taufest auf das Schlossgelände in Burgstein ein – ganz normale Gottesdienstbesucher sollen kommen, aber eben auch und vor allem Mütter und Väter, die ihre Kinder taufen lassen möchten, Jugendliche, die getauft werden möchten und auch Erwachsene, die durch die Taufe Teil der christlichen Gemeinschaft werden möchten. Mit einem Gottesdienst im Außenhof des Schlosses, dort, wo auch der Brunnen steht, wird das große Fest um 10.30 oder 11 Uhr, die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest, beginnen. „Kirche an einem coolen Ort“, bringt es Meyer Wirsching auf den Punkt.

In diesem Gottesdienst werden die Kinder und Erwachsene getauft. „Wir werden alle da sein“, sagt Meyer Wirsching, „und taufen.“ Und wenn sich ganz viele Taufwillige anmelden beziehungsweise anmelden würden, fänden sich bestimmt noch andere, die taufen könnten.

Danach zusammen essen

Nach diesem Taufgottesdienst gilt es, gemeinsam zu essen und zu trinken – alle sollen zusammen feiern. „Sie sind eingeladen“, betont Meyer Wirsching. „Wir bezahlen das, vielleicht mithilfe einer Spenden im Vorfeld, alles ist am 25. Juni kostenlos.“

„In der Bibel“, sagt Inga Schönfeld, steht der Brunnen immer im Mittelpunkt.“ Er sei Treffpunkt, Ort der Begegnung. Der Brunnen auf dem Schlossplatz in Burgsteinfurt sei daher ein wunderbares Symbol. Nein, antwortet Guido Meyer Wirsching schmunzelnd, das Wasser für die Täuflinge werde nicht daraus entnommen. Alle drei thematisieren, dass Wasser das Symbol für Leben und auch für Begegnung ist. Die Gräfte rund um das Schloss, in dessen Hof alles stattfindet, symbolisiere diese Kraft.

Inga Schönfeld hofft, dass das Tauffest auch Familien und alleinerziehende Mütter und Väter anspricht, die beengt wohnen und sich eine anschließende Feier in einem Restaurant vielleicht nicht leisten können oder wollen. „Wir sagen bewusst, das muss gar nicht sein“, ergänzt Guido Meyer Wirsching. Er erinnert daran, dass die Kapelle auf dem Schlossgelände die älteste in der Region ist. Alle drei rufen das Gemeindefest in Erinnerung, das Anfang der 1990er-Jahre auf dem Schlossgelände stattgefunden hatte. „Damals hatte es einen starken Sturm gegeben, die Große Kirche war eingestürzt.“ Normalerweise sei das Schlossgelände ja für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. „Das Torhaus öffnet sich aber für das Tauffest.“

500 Leute haben Platz

Keine Frage: Allen ist anzumerken, dass sie sich sehr auf den 25. Juni freuen und hoffen, dass es richtig voll wird. „500 Leute haben Platz“, ist sich Meyer Wirsching sicher. Von einem niedrigschwelligen Angebot“ spricht Hans-Peter Marker, der noch einmal betont, dass sich auch Erwachsene auf dem Schlossgelände taufen lassen können. „Und die, die einfach so kommen, erinnern sich vielleicht an ihre eigene Taufe“, hofft Inga Schönfeld.

Wer sich oder sein Kind taufen lassen möchte, kann Kontakt zu den Pfarrern über die zwei Gemeindebüros aufnehmen: Unter der Nummer 0 25 52/22 00 meldet sich in Borghorst Raphaela Buhl; unter der Nummer 0 25 51/919 00 00 Natascha Held in Burgsteinfurt.

Zwei weitere Tauffeste, die es auch schon in der Vergangenheit gab, werden auch in diesem Jahr angeboten: am 4. Juni am Haus Alst und am 10. September an der Hollicher Mühle. Diese aber ohne ein großes Begegnungsfest im Anschluss.