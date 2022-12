„Guat Goahn“ für alle Laerer Besucher

Für die Autofahrer ist es eine harte Geduldsprobe und für die beteiligten Akteure ein wahrer Kraftakt, der viele helfende Hände, Konzentration, Ausdauer, Präzisionsarbeit, schweres Gerät und zeitweise sogar Straßensperrungen erfordert. Doch nach knapp einer Stunde ist es geschafft: Der Stein, den Oliver Mertens eigens für den Laerer Kreisverkehr geschaffen hat, steht an seinem neuen Platz. Auf der kleinen Anhöhe ist er für die Verkehrsteilnehmer schon von weitem gut zu sehen.

Mit dem Schriftzug „Guat Goahn“, der allen Vorbeifahrenden ein „Lass es Dir gut gehen“ wünscht, bietet er einen herzlichen Willkommensgruß. Das Relief zeigt mit einem aufsteigenden Falken das Gemeindewappen und die Zahl 1134, das Jahr, in dem der Ort zum ersten Mal erwähnt worden ist.

Doch bevor das Kunstwerk am Ortseingang steht und von allen Seiten bestaunt werden kann, haben die zahlreichen Helfer einiges zu tun. So gilt es, den drei Meter hohen Ibbenbürener Sandstein, der fast drei Tonnen wiegt, mit Bagger und Tieflader an seinen neuen Standort zu verfrachten.

Das Fundament und den Transport habent Tiefbauer Peter Kremer und seine Mitarbeiter übernommen. Die Statik liegt in den Händen von Bauingenieur Bernd Lülff und die Befestigung obliegt Metallbauer Reinhard Denkler. Hinzu kommen die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes, der durch Marcel Prümer geleitetet wird.

Ein neues Wahrzeichen für den Laerer Kreisvehrkehr. Viele Hände fassen mit an, um den Sandstein an seinem neuen Standort zu installieren. Oliver Mertens hat den Stein aus Ibbenbürener Sandstein geschafft. Vor Ort kommt auch schweres Gerät zum Einsatz. Fast drei Tonnen wiegt der Sandstein. Nicht nur Kraft, sondern auch Fingerspitzengefühl sind erforderlich.

Mitten drin der örtliche Steinmetz und Bildhauer, den fast alle „Olli“ nennen. Er befindet sich in Begleitung seines vierjährigen Sohnes Torin und von Lisa Schültingkemper, die zur Zeit der Entstehung des Falkens ein Schulpraktikum in seiner Bildhauerei absolviert hat. Beide haben ein bisschen mit gemeißelt.

Der 47-Jährige Bildhauer und Steinmetz hat sich schon lange Gedanken gemacht, wie man den Laerer Kreisverkehr verschönern und aufwerten kann. Er wollte seinem Werk auch etwas typisch Münsterländisches hinzufügen, was die Besucherinnen und Besucher anspricht, wenn sie durch Laer fahren.

Aufbruchstimmung

„Ich fand die Idee sofort super“, erklärt Bürgermeister Manfred Kluthe, der das Vorhaben des Bildhauers von Anfang an unterstützt und ohne zu zögern die Materialkosten übernommen hat. Zudem haben zahlreiche Bürger und Unternehmer spontan ihre Hilfe angeboten und Material sowie ihre Arbeitsleistung gespendet.

„Es herrscht eine unglaubliche Aufbruchstimmung“, freut sich der Bürgermeister, dass in Holthausen und Laer in diesem Jahr besonders viele Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer und Vereine mit anpacken. So ist einiges in Bewegung geraten, und das trotz einer angespannten Finanzlage.

Als Dankeschön überreicht der Bürgermeister den Helfern einen Dorfgutschein und lädt sie zudem zu einem Abendessen ein.